民進黨民調：56%國人反對升三級警戒、57%認應與病毒共存
民進黨今（19）日召開中常會，據副秘書長林鶴明轉述，民進黨秘書長林錫耀於會中談及疫情相關民調，共有56%國人不贊成升至三級警戒，另也有57%國人認為應該要與病毒共存。
記者黃宣尹／台北報導
2022-01-19 14:52:33｜2022-01-19 14:55:37
林錫耀於今日民進黨中常會中表示，近來持續有本土個案，但國人反應沒有像過去那麼驚慌，生活還是維持正常，餐廳營運狀況差不多。民進黨有透過民調去了解民眾對疫情的反應，有56%國人不贊成升三級警戒，37%支持升三級。
至於究竟要跟病毒共存或是清零？林錫耀說，民調顯示有34%民眾認為要清零，但有57%民眾覺得要跟病毒共存，無意見大概8%。從數字反應大概可以感受到，民眾對防疫工作觀念上有在轉化。
林錫耀表示，轉化有幾個原因，包含疫苗幾乎都打兩劑了，第三劑也在施打中，疫苗充足所以民眾對防疫有一定信心；再者，中央政府、地方政府在防疫工作運作快2年，防疫有一定經驗；而最重要就是變種病毒多數為輕症，甚至沒有甚麼嚴重症狀，不像過去致死率這麼高，這讓民眾對於現在疫情有新的了解，不會擔心重症死亡率。
林錫耀也說，高風險群聚還是要避免，一切要謹慎小心，不能因為沒有準備好防疫而影響到生活。