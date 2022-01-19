亞東護理師、兒子皆染Omicron！新北板橋、士林都有足跡
新北市亞東醫院護理師日前確診（案17967），今中央流行疫情指揮中心指出，此護理師未滿10歲的孩子也確定染疫，新北市衛生局指出，個案沒有就學，由家人照顧，與母親案17967相關接觸者與足跡相同，將持續配合母親職場疫調釐清感染源。
編輯中心/綜合報導
2022-01-19 15:10:13
新北市衛生局疫調提到，亞東醫院護理師10日去過板橋大遠百的海底撈板橋店、遠東百貨板橋中山店，13日去過全家板橋麗寶店、國立臺灣科學教育館、北市兒童新樂園、板橋麗寶百貨廣場、板橋中山路一段的愛烤愛對囉板橋店、中山路一段NET板橋三店。
此外，亞東醫院護理師的5歲兒子，則是16日遭匡列接觸者隔離，PCR陰性，18日隔離中出現發燒症狀，進行採檢，PCR陽性、CT值20，收治專責病房隔離治療。（編輯：張志浩）
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