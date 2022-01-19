朝野提案酒駕最重判死 法務部保留態度：殺人罪怎判？
立法院司法法制委員會今（19）日初審《刑法》第185條之三條文修正草案，朝加重酒駕刑責方向修法，朝野委員共提出14個版本的草案，其中包含累犯酒駕致死罪重可處死刑、無期徒刑等，不過，法務部次長蔡碧仲強調「法貴執行，不能執行的法律沒人會怕」，持保留態度。
記者羅婉庭／台北報導
2022-01-19 15:05:39
今日上午司法法制委員會委員針對酒駕架重刑責部分討論，根據法務部版本，僅針對酒駕再犯基準，願意配合日前已經通過交通委員會初審修正的「道路交通處罰條例」，將累犯從5年再犯致人於死可處無期徒刑或5年以上有期徒刑，修正為10年內，其餘條文都未正面採納。針對提高刑度、處死刑等，都建請參酌罪行相當原則審慎考量。
對此，司委會召委葉毓蘭指出，法務部報告乏善可陳，對於其藐視國會、怠惰行政予以譴責，上週交通委員會處理道路交通管理處罰條例，交通部積極任事，但法務部卻打假球；對於朝野立委提出的修法草案，法務部提出法理原則反對，以空話搪塞委員。
蔡碧仲強調，「人最怕關」，法院在判刑時盡量判處6個月以上徒刑，就沒有易科罰金的機會，若判6個月以下，檢察官盡量不給他易科罰金機會，這部分目前還沒有修法，但有十幾件讓酒駕犯打掃殯儀館的案例。
蔡碧仲指出，若刑法一直加重到死刑，那蓄意殺人最怎麼判？酒後肇事用未必故意，就算修法通過最重判死刑，法官不一定會判，應遵守比例原則。
最後，針對委員們的提案，法務部僅同意將再犯計算期間從5年改10年，引發朝野立委不滿，雙方討論3個多小時仍無共識，週五將續審，立委洪孟楷彙整法務部版本必須提及四大面向，包括初犯刑、累犯年限及刑責、沒入車輛的處罰、共乘者連帶責任。