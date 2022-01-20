百年古厝遭拆／楊梅京兆堂未獲認定古蹟　子孫跪哭：痛心

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不過京兆堂晚年命運多舛，產權經不斷分割後，近10年來已有超過9成的產權，都落入建商手中。建商希望將古厝拆除後，連同附近農地，改建為12棟二、三樓的透天別墅。去年1月，當地文史工作者在網路上開始發文奔走，感嘆，「京兆堂要被拆了嗎？」逐漸引發外界注意。
去年11月26日，蕭文杰協助送件，盼京兆堂能暫列古蹟，市府文化局依法辦理文資價值會勘，但11月底文資委員會勘後認為，京兆堂僅部分物件有文資價值，內部多處都已修建，整體完整性不佳，且獨特性不高。最重要的是，文資委員認為產權都已移轉，利用價值低。最後決議，京兆堂不具保存價值、不列冊追蹤，也不做管制。
12月28日，怪手開進京兆堂，剷平了右廂房與後方樹叢。經宋鴻喬、當地文史工作者溝通，建商原本同意讓他們自行拆除構件，不強行破壞，支持保留京兆堂的文藝界人士趁這段時間，慢慢卸下一磚一瓦，期盼有朝一日也許能異地保留，但一方面也繼續尋找新事證，希望有翻案可能。
今年年初，經當地文史工作者努力，找到京兆堂左廂房在日治時代，曾被當作國語傳習所，證明當地地點特殊。19世紀末甲午戰爭清朝戰敗，隔年乙未年間簽訂馬關條約將台灣割讓給日本，台灣人為保家衛土與日軍爆發多場戰役，其中在楊梅的戰場，就在京兆堂附近；到了日治時代，京兆堂繼續被日人沿用，當作教育場地。
上週三，宋鴻喬再度到文化局送件。結果隔天，又來一輛怪手，直接拆除正身。他與妻子鄭淑芬無力阻擋，只能跪在廣場前送祖厝最後一程。
宋鴻喬回憶，上週四那天早上，他還接到市府官員致電，告訴他還要補送什麼資料，電話結束不到一個小時，建商就派怪手來拆屋，「我真的很難過，心都死了，保不住祖先的房子，看著它的建築，就這樣斷了右手、左手……」
蕭文杰也不解，京兆堂在1996年就被列入官方出版品《桃園民居調查報告書》當中，顯然文化資產價值明確，其後桃園改制為直轄市時，市府又將京兆堂當成潛力文資「列冊追蹤」。為何這25年來，只見學者花政府公帑進行調研，未有後續的保存作為？
蕭文杰說，《憲法》第166條明文規定，「國家應獎勵科學之發明與創造，並保護有關歷史、文化、藝術之古蹟、古物。」文化部也在2016年函示，文資委員只能審查是否文化價值，所有權人是否同意被列古蹟，是市府要自己溝通，「如果什麼都要推給所有權人不同意，那還要文資委員幹嘛？」
蕭文杰說，他理解部分宋家子孫處境，希望能改善生計，變賣祖產，建商也是合法取得所有權，但桃園市府卻用粗暴方式判京兆堂死刑，不願用《文化資產保存法》介入，也不願積極協調溝通，「民進黨過去怎麼批評（前桃園縣長）朱立倫、（苗栗縣前縣長）劉政鴻、（台中市前市長）胡志強到處蓋土樓，現在桃園也一樣，這是台灣文化的危機。
曾任台大社科院副院長的知名客家研究學者邱榮舉說，京兆堂保存了1百多年，狀態良好，但卻搞到現在三輸局面，包括宋家子孫保存祖產不力挨批不孝、建商只顧利益不顧文化，最慘的是桃園市府與市議會無能，漠視客家文化。
已故客家文學大老鍾肇政之子鍾延威在臉書聲援，「一個由具高度人文素養市長執政的城市，一個由市府長期列冊追蹤保護的文化資產，一幢已發現新事證有了死裡逃生機會的老屋，一幢該受《憲法》第166條保護的古蹟，就這樣片瓦無存了。桃園還能是一個文明的城市嗎？！文化部還能叫做文化部嗎？！」
鍾延威批評，「128年的老房子，承載了多少先民拓墾的滄桑故事、連結了多深的人與土地的情感、是多少代人的共同記憶、見證了台灣這塊土地多少悲喜？建商可以大讚市府的效率與魄力， 但以一個公民身分，我要譴責與文資保護有關的公部門，因著你們的怠惰與不作為，台灣又少了一個無可取代文化資產。」
祖厝遭拆除後近一個禮拜，宋鴻喬說，他的心情已逐漸平復，他很痛心，不知道為什麼宋家子孫只有他在搶救，但他也不知道怪誰，也許該怪的是十多年前就將祖厝賣掉的親戚長輩，不過他相信，宋家先祖的精神不會就此結束，他會化悲憤為力量，在附近重建「京兆書苑」，繼續傳承客家精神。