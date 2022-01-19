桃檢公務員曾赴西堤未實聯、主動通報 陳時中：應不會罰
桃園西堤群聚案持續擴大，中央流行疫情指揮中心今（19）日又宣布新增7例相關確診本土個案。而桃園地檢署有位女公務員，曾於9號前往西堤用餐，但未掃實聯制而沒有在第一時間被匡列，且該女也未主動通報，直到昨日才通知主管，立即被送去採檢，幸好目前採檢結果為陰性。對此狀況，陳時中直言，簡訊實聯制並非強制性政策，應不會對她開罰。
編輯中心/綜合報導
2022-01-19 15:16:52
據了解，這位女公務員是桃園地檢署行政科室的職員，曾於9號前往西堤中壢中山店用餐，不過因為沒有注意相關消息，未主動回報，直到昨天才通知主管，目前採檢結果陰性，但桃檢仍要求進行居家隔離。而辦公室同仁目前快篩結果也均為陰性，桃檢將會採居家分流辦公，要求同仁做好自主健康管理，並會再加強防疫宣導。
陳時中今日在記者會上被問到此事，有媒體詢問該女公務員未實聯制又沒有主動通報，是否會考慮開罰？陳時中則表示，簡訊實聯制並非強制性政策，如果要開罰的話，「被罰的人一定非常多」，直言不會為此開罰。
陳時中也指出，才沒多久之前，有許多立委認為簡訊實聯制是多餘的、應該取消，但如今疫情升溫，大家又不禁覺得如果每個人都遵守實聯制，該有多好。陳時中強調，雖然非強制性沒有罰則，但還是呼籲民眾積極配合相關措施，防疫人人有責。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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