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桃檢公務員曾赴西堤未實聯、主動通報　陳時中：應不會罰

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-01-19 15:16:52

桃園西堤群聚案持續擴大，中央流行疫情指揮中心今（19）日又宣布新增7例相關確診本土個案。而桃園地檢署有位女公務員，曾於9號前往西堤用餐，但未掃實聯制而沒有在第一時間被匡列，且該女也未主動通報，直到昨日才通知主管，立即被送去採檢，幸好目前採檢結果為陰性。對此狀況，陳時中直言，簡訊實聯制並非強制性政策，應不會對她開罰。

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據了解，這位女公務員是桃園地檢署行政科室的職員，曾於9號前往西堤中壢中山店用餐，不過因為沒有注意相關消息，未主動回報，直到昨天才通知主管，目前採檢結果陰性，但桃檢仍要求進行居家隔離。而辦公室同仁目前快篩結果也均為陰性，桃檢將會採居家分流辦公，要求同仁做好自主健康管理，並會再加強防疫宣導。

陳時中今日在記者會上被問到此事，有媒體詢問該女公務員未實聯制又沒有主動通報，是否會考慮開罰？陳時中則表示，簡訊實聯制並非強制性政策，如果要開罰的話，「被罰的人一定非常多」，直言不會為此開罰。

陳時中也指出，才沒多久之前，有許多立委認為簡訊實聯制是多餘的、應該取消，但如今疫情升溫，大家又不禁覺得如果每個人都遵守實聯制，該有多好。陳時中強調，雖然非強制性沒有罰則，但還是呼籲民眾積極配合相關措施，防疫人人有責。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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