新光三越吳昕陽樂觀看營運 今年營收挑戰830億元新高
本土疫情再起，百貨零售業戰戰兢兢，新光三越副董事長兼總經理吳昕陽今（19）日指出，雖然疫情威脅仍在，但消費者心情上已經比較可以放輕鬆，因此仍對今年營收仍充滿信心，喊出今年營收目標830億元挑戰新高、年增4%。他強調，疫情之下，同仁們會以謙卑的心，努力迎接挑戰。
記者許家禎/台北報導
2022-01-19 15:17:56
本土疫情拉警報，零售業者大多擔心再度回到三級警戒。面對疫情的威脅，新光三越副董事長兼總經理吳昕陽表示，去（2021）年新光三越百貨營收797.5億元，年減1.35%。但他對於消費端仍樂觀看待，認為民眾心理上比較可以放輕鬆去面對防疫，再加上去年大幅改裝看到成效，因此今年全台各店也有改裝計畫，希望吸引新的人潮。
另外，數位化的發展，包括APP平台、支付系統、熟客推薦、客製專屬推薦、點數規劃等，大大增加了會員與品牌的黏著度，讓數位發展有很大的成長。綜合以上原因，吳昕陽樂觀看待今年業績，訂下年營收目標830億元，年增4%，挑戰新高。
至於新光三越轉投資的高雄SKM PARK Outlet正如火如荼準備試營運，吳昕陽表示，雖然不算在新光三越年營收目標中，但看好南台灣的消費力，認為是「南台灣最具娛樂性質的Outlet」，他說裏頭有電影院、全台唯一戶外卡丁車賽道、健身中心、保齡球場、棒壘球打擊場，室內兒童遊樂場及生活書店、寵物店、烹飪教室、美髮沙龍等，可以滿足消費者各種需求。
而預計今年底12月開幕的台北市東區Diamond Towers，目前已陸續完成招商，吳昕陽強調，屆時會帶給大家耳目一新的特色定位。他表示，即便疫情威脅未減，但他觀察到百貨業人氣、買氣都在，會正面面對疫情變化，隨時調整到最佳的戰備位置。