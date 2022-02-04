守護最美的光源 職人霓虹燈工藝浴火重生

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霓虹燈師傅門檻高 巔峰時期月薪破十萬
黃順樂是鄉下小孩，因為親戚在電影院工作的緣故，讓他有機會來到城市一睹霓虹的風采，當他第一眼看到海報牆上被做成槍型的霓虹燈時，猶如看到世界奇觀，在鄉下他只知道鎢絲燈泡、日光燈，第一次接觸霓虹燈才發現，原來還有這一種獨特的光源，它可以隨心所至變化出各式各樣的形狀，一把會發光的槍，影響了黃順樂將近半世紀的霓虹人生。
製作霓虹燈的技術牽涉範圍非常廣，包含電學、光學，還要了解氣體的化學特性，工作環境需忍受噪音與高溫，被燙傷、乾眼症更是家常便飯，黃順樂13歲開始跟著親戚學做霓虹燈，通常一位可以獨當一面的霓虹燈師傅訓練至少3到5年不等。民國70到90年之間，是霓虹燈在臺灣最輝煌的時期，當時的霓虹燈師傅接案子接到手軟，不得不挑案子做，以件計價的情況下月入10萬是常態，直到90年後，低技術、低門檻的LED燈被引入臺灣，由於組裝LED燈並不需要太難的技術，變成只要懂一些電路原理的人都可以進行組裝，這樣的方便性讓LED燈很快的被普及於招牌與照明，許多霓虹燈師傅也逐漸轉型，但黃順樂卻依然對霓虹燈情有獨鍾。
黑暗中看光影共舞 藝術創作延續存在價值
看著滿街的霓虹燈招牌被拆的所剩無幾，黃順樂開始思考，如何讓霓虹燈不要走向被淘汰的命運？既然贏不過商業競爭，或許改用藝術創作的方式，是提升霓虹燈價值的另一個奇幻旅程！起心動念後黃順樂開始用霓虹燈創作，將霓虹燈作品定位在展覽、藝術裝置，1999年黃順樂的霓虹燈作品《神氣活現》獲美國洛杉磯霓虹博物館典藏，隨後更獲邀世界各國參展，這些肯定不僅證實他將霓虹燈轉為藝術品的想法確實可行，也讓世界看見臺灣霓虹燈師傅不被時代所淘汰的韌性。
事過境遷，黃順樂並不放棄對霓虹燈的追求，他仍在嘗試用不同的氣體配方製作出不同的霓虹流動光線，在黃順樂形容下的霓虹燈，就像是一位多情似水的美麗佳人，每日的溫度、濕度都會影響它綻放的光芒，黃順樂只能付出耐心與堅持，一探霓虹最深處的情感，幾番研究下他發現藉由電子的撞擊，觀賞霓虹的人還可以與之互動，綻放不一樣的光線變化，黃順樂的堅持讓他的信念成真「相信霓虹燈這麼美麗的光線是不會被淘汰的，我們用藝術創作的方式，可以延續霓虹燈存在的價值」。
【Tag人物小檔案】
●姓名：黃順樂
●年紀：61
●簡歷：
1999 霓虹燈作品《神氣活現》獲美國洛杉磯霓虹博物館典藏
2001 日本國際霓虹藝術展邀請展出
2003 霓虹燈作品《一馬當先》獲新竹市玻璃工藝博物館典藏
2005 霓虹燈作品《日出》獲日本神戶琉璃珠博物館典藏
2005 霓虹燈作品《夜色》獲新竹市玻璃工藝博物館典藏
2006 金玻獎玻璃藝術創作賽獲複合媒材(霓虹)-(第三名)
2007 新竹市玻璃工藝博物館-展出(夢幻霓彩)霓虹光雕創作展
2007 新竹美展-綜合媒材類(霓虹)-(首獎-竹塹獎)
2008 金玻獎玻璃藝術創作賽獲複合媒材(霓虹)-(第三名)
2010 新竹市鐵道藝術村駐村藝術家黃順樂霓虹工作室