水果奶奶變動畫《妖果小學》 史哲：臺灣IP潛力無限
「水果奶奶陪伴大家23年，大朋友重拾記憶小朋友帶回新趣味!」高雄市副市長史哲今(19)日出席《妖果小學-水果奶奶的大秘密》公益特映場，見證臺灣動畫遊戲IP大放異彩的時刻。史哲認為，原創IP遊戲「臺灣妖果」結合兒童節目《水果冰淇淋》製作成4K動畫電影《妖果小學》，不僅喚起很多人的回憶，更是相當成功且具話題性的跨領域合作。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-01-19 15:30:10
史哲今天在出席《妖果小學-水果奶奶的大秘密》公益特映場後，首先感謝哇哇科技在高雄全力投入體感技術應用於教育、藝術、娛樂等領域的開發，史哲表示，市府自2018年推動「體感科技園區計畫」扶植、支持許多的企業共同研發數位科技技術及內容。其中哇哇科技也成功獲得計畫補助更落地高雄，辦理了「妖果小學品牌策展活動」，建立良好基礎，更在2021年與公共電視合作開發原創IP遊戲「臺灣妖果」序章，成功進軍Nintendo Switch，創下臺灣動畫與遊戲同步發行首例。
史哲指出，現在討論度相當高的元宇宙中，IP便是未來一切的源頭。在這樣影視與遊戲IP的多元合作之下，發展潛力值得期待。此次原創IP遊戲「臺灣妖果」結合公視最長壽的兒童節目《水果冰淇淋》製作成4K動畫電影《妖果小學》，相信也喚起很多人的回憶。《水果冰淇淋》在23年來共播出2415集，水果奶奶陪伴著許多大小朋友長大，包含他自己的孩子。
史哲也認為，在更藉由影視作品與遊戲應用的跨界合作，成為動畫電影，讓大朋友可以重拾記憶，也為小朋友創造新趣味，讓水果奶奶可以持續帶給大家更多的故事。誠摯邀請大家1月21日正式全台上映後，一起走入戲院欣賞這部跨界合作、融合臺灣在地元素精神的精彩動畫電影，也期待未來能有更多的數位科技跨界運用的作品，來展現高雄智慧科技城市的創新及能量。
高市府經發局長廖泰翔指出，市府自2018年起透過前瞻計畫推動體感科技產業發展，吸引超過百家企業投資、創造逾千億產值，去年初聯手中央投入百億推動「亞灣5G AIoT創新園區」計畫，年底則有西基及夢想動畫打造的「CG ARK夢想方舟」XR人才培育基地開幕，未來將持續推動5G AIoT、體感科技導入會展、影視、醫療、製造等多元應用。
由公視經典兒童節目《水果冰淇淋》延伸製作的動畫長片《妖果小學–水果奶奶的大秘密》，1月21日起將在全台超過40家戲院上映。公視與高市偶邀請梓官、廣興及三埤等3所偏鄉國小及附設幼兒園學童，提前在今天舉辦公益特映會。同時配合動畫電影上映，哇哇科技也與in89駁二電影院、高雄大立in89豪華影城合作，設置妖果魔方–互動體感遊戲機與民眾同樂。