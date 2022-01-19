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朱立倫：民進黨追殺在野黨地方首長　雙重標準無法接受

▲國民黨主席朱立倫在中常會上致送聘書予新一屆中央廉能委員會召集人尹啟銘。朱立倫指出，國民黨會持續秉持廉能原則，讓民眾有感。（圖／國民黨提供）
▲國民黨主席朱立倫在中常會上致送聘書予新一屆中央廉能委員會召集人尹啟銘。朱立倫指出，國民黨會持續秉持廉能原則，讓民眾有感。（圖／國民黨提供）

記者余祥／台北報導

2022-01-19 15:25:28

中國國民黨主席朱立倫今（19）日在中常會強調，國民黨尊重司法，但民進黨不應用惡意的政治追殺與抹黑來對待在野黨的地方首長，「這一類的雙重標準，我們絕對不能接受！」

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朱立倫說，最近在中二補選後的台中市，民進黨對於台中市長盧秀燕不斷的攻擊抹黑，用尚未完成都市計畫的區段徵收案，意圖混淆視聽、造成社會誤解。他強調，尚未完成都市化的區段徵收案，不是市地重劃，民進黨卻故意用這樣的角度去抹黑、追殺；同樣的，這兩天民進黨對於雲林縣長張麗善家裡用地的攻擊，也完全不合比例原則，目的就是要達到渲染、烏賊式的效果。

此外，中常會今(19)日通過第二十一屆第一任中常委選舉時程及作業細則，中常委選舉將於1月27日至28日領表登記；3月5日投開票；3月8日前公告當選名單。中常委選舉選監委員會將於2月8日前通過候選人資格審查，候選人可於2月19日至3月4日進行1４天競選活動。 

對於即將舉行的中央委員及其後的中常委選舉，朱立倫特別指出，近日疫情再起，大型聚會都取消，黨中央原本要辦的尾牙也取消，在中央委員及中常委選舉期間，要以防疫為優先考量。  

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