朱立倫：民進黨追殺在野黨地方首長 雙重標準無法接受
中國國民黨主席朱立倫今（19）日在中常會強調，國民黨尊重司法，但民進黨不應用惡意的政治追殺與抹黑來對待在野黨的地方首長，「這一類的雙重標準，我們絕對不能接受！」
記者余祥／台北報導
2022-01-19 15:25:28
朱立倫說，最近在中二補選後的台中市，民進黨對於台中市長盧秀燕不斷的攻擊抹黑，用尚未完成都市計畫的區段徵收案，意圖混淆視聽、造成社會誤解。他強調，尚未完成都市化的區段徵收案，不是市地重劃，民進黨卻故意用這樣的角度去抹黑、追殺；同樣的，這兩天民進黨對於雲林縣長張麗善家裡用地的攻擊，也完全不合比例原則，目的就是要達到渲染、烏賊式的效果。
此外，中常會今(19)日通過第二十一屆第一任中常委選舉時程及作業細則，中常委選舉將於1月27日至28日領表登記；3月5日投開票；3月8日前公告當選名單。中常委選舉選監委員會將於2月8日前通過候選人資格審查，候選人可於2月19日至3月4日進行1４天競選活動。
對於即將舉行的中央委員及其後的中常委選舉，朱立倫特別指出，近日疫情再起，大型聚會都取消，黨中央原本要辦的尾牙也取消，在中央委員及中常委選舉期間，要以防疫為優先考量。