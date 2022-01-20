百年古厝遭拆／京兆堂走入歷史　鄭文燦被罵消極不作為　

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「文史紀錄不是只有零跟一，當然所有權人的權益很重要，但這就需要政府積極協調，協調過程中，把一切動作暫停，等到確定真的毫無保留價值，再來拆也不遲，畢竟一拆就沒了，外界再怎麼譴責也喚不回古蹟，應該留給學術專家，多一點討論空間。」
陳學聖說，他過去在文化局長任內，協助保留許多古蹟，政府可以做的事情很多，例如容積移轉，幫建商把土地換到更好的地點，大家都互惠，沒什麼不好。他批市府的決心不夠強，《文化資產保存法》明明提供很多解決手段供桃園市文化局參考，但文化局卻不作為，讓人覺得悲哀。
不過京兆堂被拆除後，桃園市文化局仍僅有五點聲明，並強調全案均依《文資法》相關規定辦理：
- 本局於去年11月26日接獲民眾提報「楊梅宋崇玉京兆堂」，即依《文資法》第20條啟動「暫定古蹟程序」，於11月28日辦理會勘，會勘綜經文資委員現勘及會議決議「不暫定古蹟」。另依同法第14條，去年12月15日進行提報會勘，經文資委員綜整評估「建物價值」、「空間改建現況」、「未來管理維護及再利用」及相關人員意見後，並召開會議決議「不列冊追蹤」，全案均依《文資法》相關規定辦理。
- 「楊梅宋崇玉京兆堂」經查載於1996年桃園縣立文化中心《桃園民居調查報告書》中，報告書係就當時傳統民居進行訪談及紀錄，本次提報亦以此作為佐證資料，本局納入整體評估供委員參酌。本件民居調查，非本市2017年及2019年度執行之有形文化資產相關普查計畫，建物亦非《文資法》所述之「列冊追蹤」建物。
- 基於文化資產保存推動，本局就相關調查報告書及普查計畫之建物所有權人，如有保存意願均加以輔導，並提供專業諮詢與協助，如國定古蹟「李騰芳古宅」、市定古蹟「蘆竹徳馨堂」等，即為公私協力保存之重要成果。「楊梅宋崇玉京兆堂」超過9成所有權人表明家族就建物及土地使用已達成共同協議，表達反對提報立場，主張文化局應尊重所有權人意願。
- 本案審議過程除參酌提報資料及所有權人意見外，包含建物本身價值、建物改建現況、保存共識凝聚、場域精神認定、所有權人權利義務說明與後續管理維護等整體性考量，均為文資委員評估之因素，綜以考量並依《文資法》相關基準審議決議之，本案不予列冊追蹤，惟仍提諮詢協助。
- 《文資法》保障民眾普遍平等參與之權利，惟屬個人私有產權之提報，仍應尊重所有權人意願並進行充分溝通，避免加深對立，或使本法成為解決私有產權紛爭、法律爭訟之救濟方式，有違《文資法》立法之初衷。
他說，京兆堂產權賣出已近10年，並不是只有近期才發生的事，文化局應也都考量過各種做法，若保留方認為程序有瑕疵，《文資法》不夠完備，例如文資委員人數太少、時間太短，後續可再討論修法，但就京兆堂一案，也只能先尊重文資審議的程序。
此外，據了解，該地建案建商為位於桃園中壢的高兆工程與明馳建設，不過《NOWnews今日新聞》無法聯繫取得回應。