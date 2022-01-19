習近平談話連講12次自我革命！點名「對黨不老實」成員
中共總書記習近平昨（18）日於中紀委第六次全會上發表重要談話，根據其中包含中共的七個常委都參加了這場於北京18日上午召開的中紀委全會，其中習近平在會上大談反貪腐，堅持「黨要管黨」，以零容忍態度反覆提到「自我革命」12次，還點名了孫力軍、傅政華、宋亮、彭波等「對黨不忠誠不老實的雙面人」。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-01-19 15:27:09
根據中國官媒《新華社》報導，習近平在這場談話中強調目前黨內的「腐敗與反腐敗較量還在激烈進行」，許多形形色色的利益集團成夥作勢，為此他堅持糾正一切損害群眾利益的腐敗和不正之風，要以「零容忍態度」懲治腐敗、以「自我革命」引領社會革命等等，其中習近平更反覆提到「自我革命」一共12次。
習近平認為，「圍獵」腐敗還任重道遠，要完善權力監督制度和執紀執法體系，並要求各級黨委要履行監督主體責任，加強對關鍵少數特別是一把手和領導班子的監督，根據中紀委一早公布的統計報告，2021年的紀監工作就是落實習近平提及的「四個意識」、「四個自信」與「兩個維護」，其中在維護政治監督部分，2021年1至10月前三季共立案47萬件調查，並處分41.4萬人。
在年度處分人物當中，受處分省部級幹部共22人，習近平更直接點名孫力軍、傅政華、王富玉、史文清、宋亮、彭波等一批「對黨不忠誠不老實的兩面人」，指出全年共有24.7萬個習近平指示的問題未貫徹執行，並痛斥「孫力軍政治團伙案是黨的十八大後，嚴重違反黨的政治紀律的典型」。
報告內統計，有19萬餘人是被身邊人檢舉而遭到處分，其中有12萬餘人受黨紀處分；旅美時事評論員鄭浩昌則認為，習近平此段談話不斷強調著自我革命，反映出他以為通過所謂的「自我革命」，就能跳出歷史周期率，避免中共的「黨亡政息」。鄭浩昌指出，雖然習近平一直想找出路，但仍是「完全走錯了路」，旅美時事評論員唐靖遠則稱，去年10個月內，黨內貫徹落實習近平指示「不力」的案件如此之多，說明了習近平遭遇到了中共官場上普遍的軟抵抗。