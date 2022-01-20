百年古厝遭拆／楊梅唯一燕尾客家建築　黑磚青瓦在台罕見

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他引用根據1906年（明治39年）《桃園廳志》乙未戰爭部分記事，「1895年6月14日日軍前哨到達楊梅壢時，吳湯興命令鹹菜硼蔡旺、銅鑼圈邱林兩人率眾200餘人攻擊……約數千人包圍攻擊並斷絕日軍與桃仔園部隊的聯絡……義勇軍陳超亮、邱國霖、徐驤等各率兩百多人分三面合擊，企圖一舉殲滅日軍。但日軍以榴散彈連發阻礙攻勢，南進軍更以騎兵攻擊銅鑼圈夏阿賢率領的隊伍…….」
諷刺的是，桃園市政府斥資5.1億元，在平鎮興建「乙未保台紀念公園」，去年11月風光完工，正式迎賓，但同樣見證乙未戰爭的京兆堂，卻在去年底慘遭建商拆除。楊梅地區還有另一古蹟，道東堂玉明屋，是早期楊梅開拓者鄭大模派下大房第五世子孫鄭玉明所建，也獲市府文化局極力推薦。
簡泳玄不解，「楊梅道東堂1912年建造，被列入古蹟，道東堂玉明屋還是在1927年才建造，也被列入直轄市古蹟保存，建於1893年的京兆堂，卻不列入古蹟保存，這該怎麼解釋？」
師大社會教育系兼任助理教授蕭文杰去年11月協助提報京兆堂暫列古蹟，《NOWnews今日新聞》團隊有幸趕在京兆堂資拆除前，留下影像紀錄。蕭文杰也帶我們一一見證京兆堂獨特的文化價值。
走進京兆堂主建築，正面牆下方有五顆石頭被鑲入牆面，蕭文杰說，這是京兆堂的軸線，擺放位置具有獨特宗教風水意義，五顆石頭象徵金木水火土，代表與大自然生生不息，五行石下方還祭拜土地龍神，這樣的建築傳統與工法，相當罕見。
蕭文杰提到，他們自行拆除建築構件時還發現，正廳地板的六角紅磚地下，遍地佈滿黃沙，這是清朝光緒年間，閩客大宅防治白蟻的方式，與台北植物園內、國家二級古蹟台灣布政史司衙門的形制相同，都應該繼續進一步研究。
走到戶外，從後方山坡看京兆堂屋頂，主屋是早期客家聚落經常使用的還原燒青灰色瓦，民間多稱烏瓦、或是黑瓦，山牆處搭配有防雨侵蝕土塊的穿瓦衫。
蕭文杰說，這種青灰色的瓦片製成特殊，要等燒製到頂溫攝氏8、、9百度，停火封窯，然後將水引入窯爐周圍的帶狀溝槽內，並將水不斷潑在窯身及窯頂上，促使窯內氣氛還原並產生碳素，使瓦片積碳變黑，這種製法在台灣已經絕跡，林安泰古厝修復時，還想用墨汁把紅瓦染黑，但雨水沖刷後原色重現，宣告失敗。
至於京兆堂的石材運用方面，蕭文杰說，有來自泉州的白石為石板、石階、石窗，屋身牆基是台灣卵石所砌成，具有地方色彩風貌；正身及落鵝間的脊端均為燕尾，屋脊有細緻的剪黏，是目前楊梅水流東地區唯一的燕尾烏黑瓦客家建築。京兆堂也運用不少相當特殊的黑磚，牆面形成了紅、黑為主的配色，蕭文杰說，黑瓦黑磚都是台灣不可再現的歷史建材。
京兆堂的右廂房去年底先遭拆除，宋家子孫動員支持者，自行拆下一磚一瓦，盼有一天能原屋重建。不過蕭文杰說，拆了就是拆了，像五行石，拆下來後再找個牆面裝回去，有意義嗎？「覺得很悲哀，市府寧願挖五億蓋一個花俏的公園，卻不願意花小錢協助在地文化保留。」
今年初，支持京兆堂保留方再從左廂房找到新事證，日治時代京兆堂曾被當作國語傳習所，足以證明京兆堂獨特的地理位置與條件，包括當時使用的課桌椅、書包甚至制服，都被翻箱倒櫃找出，重見天日。保留方興奮地再向文化局提出新事證，盼爭取翻案，結果建商得知消息，上週四火速拆除京兆堂正廳，令人錯愕。
簡泳玄說，協助京兆堂這一個多月來，讓他更了解楊梅地區的歷史，「雖然我們面對的是糟糕的政府，我們站在文史官僚跟既得利益者的對面，但是我們做的卻是光榮且有意義的事情，建築被拆了，但歷史記憶無法拆除，我們還是會努力繼續文化傳承的工作。」