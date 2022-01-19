橘子嘉年華春節版20日登場　一連4天、獎品總價值4.3億

2022 第一波「橘子嘉年華春節版」1/20至1/23正式登場，集結旗下超人氣遊戲，包括《彈射世界》、《艾爾之光》、《絕對武力Online》、《跑跑卡丁車》、《天堂M》、《新楓之谷》。且強調獎勵再創巔峰，參加【豆陣來bean果】活動，完成卡面連線可參加抽獎，獲得總價值千萬的實體獎勵，及總價值4.3億多達150萬個虛寶獎勵。

我是廣告 請繼續往下閱讀

2022 橘子嘉年華春節版「玩爆橘宇宙」帶給玩家最好看的遊戲節目、最瘋狂的獎勵回饋。beanfun!限定【豆陣來bean果】活動，即日起至2月6日，集結旗下：《彈射世界》、《艾爾之光》、《絕對武力Online》、《跑跑卡丁車》、《天堂M》、《新楓之谷》、《天堂月免國際服》、《新瑪奇》、《新龍之谷》、《召喚圖板》推出專屬卡面及限定獎勵，領取喜歡的遊戲卡面，透過任務蒐集道具，完成三條連線可取得「賓果王抽獎券」，重複領取卡面獎勵還會持續升級。

【豆陣來bean果】為「bean果豆」、「稀有豆」、「魔法豆」三種道具組成，每天玩遊戲即可取得大量「bean果豆」，完成特別任務可取得「稀有豆」，每天獲得「零用金轉蛋」則送出稀有「魔法豆」，幫助玩家輕鬆連線。有機會抽中價值千萬的實體獎勵，包含：ŠKODA汽車、eReady台鈴電動機車、Apple產品全餐、曜越科技幻銀ARGENT E700真皮電競椅等。此外，遊戲卡面也有專屬虛寶獎勵，只要達成連線即可領取，150個虛寶、獎品總價值4.3億！詳情請參考【豆陣來bean果】活動公告。

首發遊戲節目由《彈射世界》領軍登場！於1/20(四)晚上20:15至20:50推出【生放送】節目，由實況主「大丸Winds」及「偷米Tommy」搶先公開全新改版內容，包含新活動、新裝備，還有最新的角色介紹！於當日直播結束後至1月27日23:59，轉發《彈射世界》官方粉專指定貼文並達成指定次數，官方將發送全服獎勵：達300次送「體力回復藥(大)」*5、達600次送「瑪納」*20,220、達900次送「夢想紋章」*15、達1,000次送「10連抽轉蛋券」*1。

《艾爾之光》於1/20(四)晚上20:55至21:35推出【新地區堤爾諾格開放】節目，邀請VTuber瀕臨絕種團的「歐貝爾」帶領玩家前往魔界新地區「堤爾諾格」，體驗新村莊「瑪格梅利亞」、新副本「主題公園入口」及「詭計屋」，暢玩最新遊戲內容！此外，節目將獨家預告「The Quattuor雷文4支線」改版消息，敬請準時鎖定。

《絕對武力Online》於1/21(五)晚上20:15至20:55推出【虎年年槍最速情報】節目，由實況主「國動」及「龜狗」帶來年槍實測，虎年年槍「永恆極光·閃」透過超電磁能量向殭屍進行攻擊，一般模式能發射具濺射效果的能量光球，兼具範圍攻擊能力，被眾多殭屍包圍可切換特殊攻擊，一次鎖定所有敵人發出準確攻擊，年槍特殊能力將在直播中公開。官方同步預告，1月21日將同步上線「三人成虎」活動網頁，每日登入可進行1次抽獎並交換邀請碼，輸入直播主專屬邀請碼，可提升抽獎次數及抽獎內容，送出豐富GASH點數及電競筆電獎勵。【豆陣來bean果】專屬卡面獎勵可獲得超限量王牌角色「粉紅愛心奈奈」。

《跑跑卡丁車》於1/21(五)晚上21:00至22:00推出【王者之戰：爭奪虎王寶座】節目，將與玩家們實際演練2022年第一台競速傳說車「復仇者V1」，幹練的迷彩質地搭配兩側裝滿子彈煞氣設計，威風領領在賽道上奔馳；道具傳說車「報復者 V1」搭載特殊塗層的車身，結合核心戰略功能，熱血奔馳。【豆陣來bean果】專屬卡面獎勵，可獲得「舒適V1」、「道具神人產包」、「車款蒐藏品寶箱Ⅲ」、「火焰使者-烈焰馬拉松V1」不容錯過！

《天堂M》於1/22(六)晚上20:15至21:45，推出【旗幟戰第五季】節目．再次邀請實況主「丁丁」及「小屁」擔任賽評。本次比賽，每隊血盟可選3隻自己的角色進行複製，其他則為官方配置角色，開放追加死神職業；比賽禁用隱身、透明效果等技能道具，官方提供的特殊消耗品除外；官方將加碼提供3種特殊效果卷軸：「魔法卷軸(隱身術)(旗幟戰)」、「不死卷軸(旗幟戰)」、「自爆卷軸(旗幟戰)」，比賽獎勵內容有：旗幟戰獎勵、旗幟戰參賽獎勵、賽事預測活動、直播觀看追加獎勵等。