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手作烘焙班結訓今展成果 勞工局長王鑫基親勉學員展所長

▲中華醫大手作烘焙培訓班作品不輸坊間店家（圖／記者張振興攝，2022,01,19）
▲中華醫大手作烘焙培訓班作品不輸坊間店家（圖／記者張振興攝，2022,01,19）

記者張振興/台南報導

2022-01-19 16:07:48

由台南市政府勞工局職訓就服中心主辦，中華醫大餐旅管理系承辦的「手作烘焙培訓班」，今(19)日舉行結訓成果展，台南市勞工局局長王鑫基、中華醫大副校長洪明權、殷立德、民生學院院長劉保文、餐旅系主任林士民等受邀為學員頒發結訓證書，勉勵學員發揮所學專長，順利就業。

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王鑫基致詞時期勉學員好好發揮所學，帶著信心投入職場，一定可以為自己開啟職涯一片天，也感謝中華醫大紮實的訓練及協助學員訓後媒合就業，幫助學員與職場無縫接軌。結訓成果發表會學員開心展現學習成果，展示產品豐富多樣，有各式麵包、糕餅、茶點、餅乾和花果茶，其中，有不少產品結合在地食材的健康養生烘焙點心及伴手禮禮盒，用作品呈現學習成果。

▲中華醫大手作烘焙培訓班結訓暨成果展，台南市勞工局長王鑫基(右四)與華醫師長對學員的研習成果大表稱讚（圖／記者張振興攝，2022,01,19）
▲中華醫大手作烘焙培訓班結訓暨成果展，台南市勞工局長王鑫基(右四)與華醫師長對學員的研習成果大表稱讚（圖／記者張振興攝，2022,01,19）

中華醫大承辦的失業者職業訓練「手作烘焙培訓班」計畫主持人陳南吟副教授表示，本期共有26名學員歷經360小時的訓練順利結訓，課程學習涵蓋麵包、蛋糕、餅乾及健康在地烘焙產品製作。此外，因應年節來臨，也教導學員伴手禮禮盒的設計，特別是近年來米穀粉應用於烘焙產品愈來愈廣泛，培訓課程加入米穀粉融入烘焙產品的課程，讓學員了解米穀粉應用於烘焙產品的特性。結訓後，校方預計於2月輔導學員參加烘焙食品丙級麵包考照，協助學員儲備就業與創業的基礎能量。

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