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內幕／地制法修法卡關　大新竹升格辦公室年後將啟動

▲新竹市的「大新竹合併升格專案辦公室」，預計過年後將正式啟動，並下鄉說明。（圖／翻攝自交通部觀光局網站）
▲新竹市的「大新竹合併升格專案辦公室」，預計過年後將正式啟動，並下鄉說明。（圖／翻攝自交通部觀光局網站）

記者王敏旭／台北報導

2022-01-20 08:38:06

攸關縣市合併升格的《地制法》修法一波三折，昨（19）日在立法院朝野協商會前會中，做成本次臨時會不處理的決議，讓修法暫時喊卡。儘管修法暫無進度，但新竹市長林智堅推動大新竹的腳步並未就此打住，據了解，「大新竹合併升格專案辦公室」已悄悄進行前置作業，農曆年後就會正式啟動。正如林智堅在臉書上所寫的，現在正是起點，不是句點，號角正響起。

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去年底《地制法》在立法院逕付二讀失敗後，改為付委審查，今年初納入臨時會討論，卻又在昨天的黨團協商中卡關，朝野決議臨時會不處理《地制法》。《地制法》修法一拖再拖，若要趕在今年底大選，進度已是迫在眉梢。

林智堅在今年元旦升旗典禮宣布成立大新竹合併升格專案辦公室，迄今超過半個月時間，相關幕僚工作已陸續進行，協助新竹縣、市合併升格為大新竹。未來這專案辦公室，會由林智堅親自主持，並召集市府主管進行。

縣市合併升格，《地制法》第7-1條規定，要合併的縣市要共同擬訂「改制計畫」，經各該縣市議會同意後，由內政部報請行政院核定之；而《地制法》第7-2條也規定，「改制計畫」的內容，除了改制後之名稱、歷史沿革等資訊外，還需載明改制後對地方政治、財政、經濟、文化、都會發展、交通的影響分析，以及機關、學校等單位組織變更、業務調整、人員移撥、預算編製等規劃與處理原則。

因此，大新竹合併升格專案辦公室的成立，就是要盤點相關資訊，研究合併改制之後的影響，再草擬改制計畫。

據了解，大新竹合併升格專案辦公室雖未正式啟動，但在立法院修法過程不順利的狀況下，專案辦公室已開始前置作業，林智堅的幕僚們著手收集相關資料，像是縣市政府的相關局處整併，讓未來若能順利升格大新竹，就能立即銜接相關工作。

舉例來說，部分福利政策，非六都有中央的補助，但升格為直轄市後，就必須自行負擔，都需進行相關盤點。另外像是警消、學校也會因為升格後會有所改變，相關的財務與人事也都需要先行規劃。

縣市合併升格不論是由上而下、由下而上，都會由內政部與地方政府一起討論，儘管《地制法》目前修法不順，但專案辦公室已開始作業，若立法院下會期順利三讀，新竹縣市合併、升格的行政流程，就能大幅縮短甚至彌補修法卡關的時程。

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