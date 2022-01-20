內幕／地制法修法卡關　大新竹升格辦公室年後將啟動

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林智堅在今年元旦升旗典禮宣布成立大新竹合併升格專案辦公室，迄今超過半個月時間，相關幕僚工作已陸續進行，協助新竹縣、市合併升格為大新竹。未來這專案辦公室，會由林智堅親自主持，並召集市府主管進行。
縣市合併升格，《地制法》第7-1條規定，要合併的縣市要共同擬訂「改制計畫」，經各該縣市議會同意後，由內政部報請行政院核定之；而《地制法》第7-2條也規定，「改制計畫」的內容，除了改制後之名稱、歷史沿革等資訊外，還需載明改制後對地方政治、財政、經濟、文化、都會發展、交通的影響分析，以及機關、學校等單位組織變更、業務調整、人員移撥、預算編製等規劃與處理原則。
因此，大新竹合併升格專案辦公室的成立，就是要盤點相關資訊，研究合併改制之後的影響，再草擬改制計畫。
據了解，大新竹合併升格專案辦公室雖未正式啟動，但在立法院修法過程不順利的狀況下，專案辦公室已開始前置作業，林智堅的幕僚們著手收集相關資料，像是縣市政府的相關局處整併，讓未來若能順利升格大新竹，就能立即銜接相關工作。
舉例來說，部分福利政策，非六都有中央的補助，但升格為直轄市後，就必須自行負擔，都需進行相關盤點。另外像是警消、學校也會因為升格後會有所改變，相關的財務與人事也都需要先行規劃。
縣市合併升格不論是由上而下、由下而上，都會由內政部與地方政府一起討論，儘管《地制法》目前修法不順，但專案辦公室已開始作業，若立法院下會期順利三讀，新竹縣市合併、升格的行政流程，就能大幅縮短甚至彌補修法卡關的時程。