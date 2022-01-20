百年古厝遭拆／京兆堂異地重建盼變景點　專家提醒這關鍵

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京兆堂的老鄰居、當地文史工作者簡泳玄從本週六起，也會每週在線上講，暢談楊梅地區在1895乙未戰爭中，「書本沒有研究透徹的崩坡段戰役」，未來還會邀請學者教授，談論對於文化資產保存的價值及重要性，喚醒社會大眾對文化資產保存的關注。
根據國家文化資產網，楊梅地區已獲指定為古蹟的建築，包括2015年7月登錄的道東堂玉明屋與2019年5月登錄的道東堂雙堂屋，兩者都是楊梅鄭氏開台祖鄭大模房下祖厝。另外2021年8月登錄的泉水窩江夏堂，則屬楊梅黃氏宗親五房黃盛祥所建。可惜的是，楊梅宋氏開台後第四代宋崇玉所建京兆堂，無法被列古蹟，與其他宗氏互相輝映。
宋家後代要重建京兆堂，傳承文化精神，文化部前部長洪孟啟相當肯定。他提到位於宜蘭縣傳藝園區內的廣孝堂，原本是坐落在宜蘭市區的鄭氏宗廟，因都市計畫道路拓寬面臨拆除命運，最後決定移到傳藝園區還原原有風貌。還有台北的林安泰古厝，原本位在大安區，也因道路擴寬面臨遭拆命運，經當時台北市政府協調，最後拆遷到中山區濱江街旁重建，規劃成「林安泰古厝民俗文物館」重現世間。
洪孟啟說，古蹟要異地重建，都需要與地方人士積極溝通協調，找出對各方最有利的方式，才能圓滿解決爭議，建議宋家後代，「理直氣和、多為其他人著想。」
不過台北當代藝術館副館長張玉漢則說，古蹟旅遊本來就是小眾，除了在地人外，外來遊客難有感情，何況現在台灣的名人故居這麼多，如果都只有文化導覽、或是引入文創、或變成咖啡廳，遊客頂多只會停留2個小時，也很難吸引他們再來一次。
張玉漢建議，既然要讓京兆堂重生，就讓它恢復時代功能，它曾是見證乙未戰爭的古宅，曾是日治時期的國語傳習所，就讓京兆堂恢復原狀，讓遊客能實際體驗，才能感受到京兆堂的精神與存在意義。他提醒宋家，找出京兆堂的特色，才有助於未來永續經營。