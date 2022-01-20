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百年古厝遭拆／京兆堂異地重建盼變景點　專家提醒這關鍵

▲保留方小心拆下一磚一瓦，準備重建京兆堂。翻攝「桃園楊梅宋崇玉京兆堂」粉絲專頁
▲保留方小心拆下一磚一瓦，準備重建京兆堂。翻攝「桃園楊梅宋崇玉京兆堂」粉絲專頁

何哲欣／專題報導

2022-01-20 12:31:30｜2022-01-20 12:34:23

位於桃園楊梅的宋崇玉京兆堂上週四遭建商剷平，極力爭取保留的宋家28世孫宋鴻喬曾一度要與祖厝共存亡，但如今也重新振作，要把京兆堂拆下的一磚一瓦重新蓋回。他原本在附近就有塊地，未來祖厝重建後將改名「京兆書苑」，盼能變觀光文創景點，「我會化悲憤為力量，既然官方文化局不重視，我們就用民間的力量，繼續發揚歷史，傳承客家文化。」

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▲宋鴻喬與文史工作者小心拆下一磚一瓦。翻攝「桃園楊梅宋崇玉京兆堂」粉絲專頁
▲宋鴻喬與文史工作者小心拆下一磚一瓦。翻攝「桃園楊梅宋崇玉京兆堂」粉絲專頁
一路陪伴宋鴻喬捍衛祖厝的妻子鄭淑芬說，楊梅地區發展歷史悠久，有觀光農場、仙草花季，也有秀才觀光步道，重建後的京兆堂希望能變歷史文物館，帶動周邊社區觀光。宋鴻喬說，雖然不知道能不能再重現京兆堂原貌，但他會用一年、兩年、三年，甚至用一生的時間努力，「正面積極，就會有希望。」

京兆堂的老鄰居、當地文史工作者簡泳玄從本週六起，也會每週在線上講，暢談楊梅地區在1895乙未戰爭中，「書本沒有研究透徹的崩坡段戰役」，未來還會邀請學者教授，談論對於文化資產保存的價值及重要性，喚醒社會大眾對文化資產保存的關注。

▲ 京兆堂早年風采。翻攝「桃園楊梅宋崇玉京兆堂」粉絲專頁
▲ 京兆堂早年風采。翻攝「桃園楊梅宋崇玉京兆堂」粉絲專頁
根據國家文化資產網，楊梅地區已獲指定為古蹟的建築，包括2015年7月登錄的道東堂玉明屋與2019年5月登錄的道東堂雙堂屋，兩者都是楊梅鄭氏開台祖鄭大模房下祖厝。另外2021年8月登錄的泉水窩江夏堂，則屬楊梅黃氏宗親五房黃盛祥所建。可惜的是，楊梅宋氏開台後第四代宋崇玉所建京兆堂，無法被列古蹟，與其他宗氏互相輝映。

▲文史工作者幫修補宋崇玉塑像。翻攝「桃園楊梅宋崇玉京兆堂」粉絲專頁
▲文史工作者幫修補宋崇玉塑像。翻攝「桃園楊梅宋崇玉京兆堂」粉絲專頁
宋家後代要重建京兆堂，傳承文化精神，文化部前部長洪孟啟相當肯定。他提到位於宜蘭縣傳藝園區內的廣孝堂，原本是坐落在宜蘭市區的鄭氏宗廟，因都市計畫道路拓寬面臨拆除命運，最後決定移到傳藝園區還原原有風貌。還有台北的林安泰古厝，原本位在大安區，也因道路擴寬面臨遭拆命運，經當時台北市政府協調，最後拆遷到中山區濱江街旁重建，規劃成「林安泰古厝民俗文物館」重現世間。

▲宋家子孫盼京兆堂精神重現。翻攝「桃園楊梅宋崇玉京兆堂」粉絲專頁
▲宋家子孫盼京兆堂精神重現。翻攝「桃園楊梅宋崇玉京兆堂」粉絲專頁
洪孟啟說，古蹟要異地重建，都需要與地方人士積極溝通協調，找出對各方最有利的方式，才能圓滿解決爭議，建議宋家後代，「理直氣和、多為其他人著想。」

不過台北當代藝術館副館長張玉漢則說，古蹟旅遊本來就是小眾，除了在地人外，外來遊客難有感情，何況現在台灣的名人故居這麼多，如果都只有文化導覽、或是引入文創、或變成咖啡廳，遊客頂多只會停留2個小時，也很難吸引他們再來一次。

張玉漢建議，既然要讓京兆堂重生，就讓它恢復時代功能，它曾是見證乙未戰爭的古宅，曾是日治時期的國語傳習所，就讓京兆堂恢復原狀，讓遊客能實際體驗，才能感受到京兆堂的精神與存在意義。他提醒宋家，找出京兆堂的特色，才有助於未來永續經營。

▲ 林安泰古厝。翻攝「林安泰古厝民俗文物館」粉絲專頁
▲ 林安泰古厝。翻攝「林安泰古厝民俗文物館」粉絲專頁

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