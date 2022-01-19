確診就像打疫苗！醫：正因為是Omicron才免升三級

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對此，林應然坦言，若今天在社區蔓延的是Alpha或Delta病毒株，「我們會升三級」，但正因為是症狀輕微的新型變異株Omicron，升三級「沒有那個必要」。
「政府與民間都還活在過去恐怖的陰影當中」，林應然解釋，Omicron感染溫和，感染者多為輕症或是無症狀，桃機事件至今也無人演變成重症或是死亡，且相較過去，許多民眾都已接種疫苗，不必實施過多管控民生的感控措施，反問「有必要為了一個這麼輕微的疾病去大費周章升級嗎？」
林應然認為，民眾應調整心態，盡量施打疫苗，因為打完疫苗後有一定免疫力，可以讓身體承受感染的衝擊，避免住院、重症插管，且感染後「就好像再打一次疫苗一樣」，不僅身體不會有嚴重症狀，免疫力還將會提升。
因應春節團圓潮，林應然建議，民眾還是要盡量打疫苗，即使不慎染疫，病毒量也會較少，「不能說小孩百分之百安全，但小孩已經是非常安全的」，小孩若有確診症狀有多是輕微或無症狀，最大的風險仍在老年人。
林應然也呼籲，民眾一定要持續戴好口罩、勤洗手、打疫苗，做好防疫措施後，心裡就可以放輕鬆，若有問題可以看醫生，隨時了解病情是否加重即可。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。