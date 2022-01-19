高市交大警推便民服務　「違規照片」開放民眾查詢

高市警局交通大隊自今年元月起推出「違規照片查詢」便民服務，自今年一月起開放民眾使用，只要輸入「車牌號碼」、「舉發單編號」及「驗證碼」，就能線上查看違規採證照片，可免除以往民眾親自至警察分局或交通大隊申請或以警政信箱申請提供照片。交通大隊表示，採證照片資料保存期限1年，不過，可供查詢之舉發相片以高市警局開立之舉發單為限。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-01-19 23:42:39
同時交通大隊也提醒車主們注意，為避免連續接獲罰單，可至高市警局或交通大隊網頁「交通違規簡訊服務」項目登錄基本資料及手機號碼，以避免重複違規而不知，造成荷包失血。
為克服交通違規告發照片因大小及印製限制，民眾難以確認自己是否遭誤判，或違規細節無法清楚辨識，恐訴願流於浪費資源或造成民怨，高市交通大隊決定在市警局及交通大隊網站，新增「交通違規照片查詢」便民服務，民眾只要輸入「車牌號碼」、「舉發單編號」及「驗證碼」，即能線上查看違規採證照片，清楚且保有隱密性。
交通大隊表示，該功能於今年1月開放使用，「交通違規照片查詢」系統，可免除民眾需親自至警分局或交通大隊申請，或以警政信箱申請提供照片的不便利性，違規車主能在收到紅單時，即能上網查詢，在第一時間檢視照片，清楚了解違規經過，進而降低再次違規的機率。
交通大隊指出，目前可供查詢的舉發相片，將以高市警局開立的舉發單為限，民眾在舉發日起一年內，可隨時登入該網站查詢，為避免連續接獲罰單，可至高市警局或交通大隊網頁「交通違規簡訊服務」項目登錄基本資料及手機號碼，以避免重複違規而不知，造成荷包失血。