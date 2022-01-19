錢包為財庫！專家曝「3色招財、4色破財」　白、黑都上榜

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▲錢包是天天使用的活動財庫，因此專家建議2022年可選金色、土色、黑色。（圖／Shutterstock）

▲命理專家建議別用紅色錢包。（示意圖／取自pixabay）





二、無法招財的4種顏色





1.「紅色」是招財色，但守不住錢，存不了錢！其實紅色本有「招財」的意味，但卻不適合用於錢包的顏色上，雖招財，但可能無法幫你守住裡面的錢，錢可能來的快，去得更快，紅色錢包看起來像「紅包」的形狀，紅包多半是要贈與別人的，這些錢都不是自己的財富，因此也留不住！紅色代表「赤字」，所以想存錢的人，不適合用紅色錢包。





2.「粉紅色」錢包招桃花，但聚財能力差。不少女孩子喜歡用粉紅色錢包，顏色相當討喜，粉紅色或玫瑰色的錢包可以招桃花，想要有桃花運的單身女性可以用，但這種顏色，聚財能力差，容易散財，對於想要存錢的人來說，並不是個最佳選擇。





3.「白色」錢包白淨雅致，卻要看人使用。白色錢包對於招財並無特別幫助，反而會有一窮二白，代表空空如也或是花錢容易花得快，錢包裡乾乾淨淨，連錢都沒有的意思在。除非你的命盤中與白色相合，此種人用白色錢包會比較適合，否則，聚財的效果不是最好的！白色給人看起來貌似乾淨和純潔無瑕，但一旦放在皮夾的選用上，而且白色錢包如果保養不善，外部特別容易看起來舊舊髒髒。





4.「淺藍色」錢包不要使用，金錢如「流水」般流逝。藍色，在五行中屬「水」，金生水，淺藍色象徵你的財富可能會像流水一般流走不復返。藍色作為包包，是相當亮眼跟時尚的顏色，但在皮夾的開運選用上，藍色還是應該盡量避免挑選到，尤其是代表海水的水藍色、淺藍色。（編輯：鍾怡婷）





【本文獲社團法人台中市名門命理教育協會《創會理事長 楊登嵙 教授》授權，版權所有，非經授權不許轉載】



