錢包為財庫！專家曝「3色招財、4色破財」　白、黑都上榜

一、三種適合招財、存錢的錢包顏色
1．「金色」錢包提升運氣，金助金，金色代表錢財的象徵，代表豐收與財氣，有助於投資、事業、財運！顏色鮮明的金色、香檳金色、古銅色、玫瑰金色、銀色錢包，對事業運有幫助，可以提升自己的運氣、人際關係，不過如果你覺得金色太耀眼、用起來很不習慣，那你就可考慮下面要說的土色系「咖啡、棕色」。
2．「土色系」，可選咖啡色、棕色，土生金，旺財又聚財，不僅可聚財，還可以幫你守住財富，咖啡色調的錢包，不像金色、金黃色那般顯眼，棕色調反而給人一種沉穩、安心之感，喜歡低調的朋友們，棕色調的錢包是你不錯的選擇。
3．「黑色」錢包沉穩、內斂，能聚財又不漏財。很多人喜歡用黑色錢包，除了好搭配、不易髒之外，其實黑色錢包也可以幫你守財、聚財喔！男女通用，如果有想要換錢包的朋友，可以列入考慮之中！
二、無法招財的4種顏色
1.「紅色」是招財色，但守不住錢，存不了錢！其實紅色本有「招財」的意味，但卻不適合用於錢包的顏色上，雖招財，但可能無法幫你守住裡面的錢，錢可能來的快，去得更快，紅色錢包看起來像「紅包」的形狀，紅包多半是要贈與別人的，這些錢都不是自己的財富，因此也留不住！紅色代表「赤字」，所以想存錢的人，不適合用紅色錢包。
2.「粉紅色」錢包招桃花，但聚財能力差。不少女孩子喜歡用粉紅色錢包，顏色相當討喜，粉紅色或玫瑰色的錢包可以招桃花，想要有桃花運的單身女性可以用，但這種顏色，聚財能力差，容易散財，對於想要存錢的人來說，並不是個最佳選擇。
3.「白色」錢包白淨雅致，卻要看人使用。白色錢包對於招財並無特別幫助，反而會有一窮二白，代表空空如也或是花錢容易花得快，錢包裡乾乾淨淨，連錢都沒有的意思在。除非你的命盤中與白色相合，此種人用白色錢包會比較適合，否則，聚財的效果不是最好的！白色給人看起來貌似乾淨和純潔無瑕，但一旦放在皮夾的選用上，而且白色錢包如果保養不善，外部特別容易看起來舊舊髒髒。
4.「淺藍色」錢包不要使用，金錢如「流水」般流逝。藍色，在五行中屬「水」，金生水，淺藍色象徵你的財富可能會像流水一般流走不復返。藍色作為包包，是相當亮眼跟時尚的顏色，但在皮夾的開運選用上，藍色還是應該盡量避免挑選到，尤其是代表海水的水藍色、淺藍色。（編輯：鍾怡婷）
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