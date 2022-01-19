新竹確診女曾前往！竹北親親果農場「停業清消」

（中央社記者郭宣彣新竹市19日電）中央今天公布新竹市確診者案18082是昨天竹市新增案18060一家4口染疫案相關接觸者，案18082曾到竹北親親果農場，新竹縣府表示，業者今天已暫停營業並消毒。
新竹縣政府今天提供新聞資料表示，中央流行疫情指揮中心今天公布的新竹市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例18082，為30多歲女性，是昨天新增的新竹市一家4口（案18060至18063）染疫案相關接觸者。
新竹縣政府衛生局、環保局今天下午獲知後，立即進行環境消毒作業並匡列接觸者，業者今天已暫停營業，明天配合停業1天，並進行清潔消毒環境。
新竹縣長楊文科提醒，曾出入相關場所的民眾，請自我健康監測，若出現發燒、上呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等不適，務必盡速戴醫用口罩就醫，並通報1922或（03）5511287，就醫不得搭乘大眾交通工具。（編輯：李錫璋）1110119
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。