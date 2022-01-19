別懷疑！唐吉訶德展二店最狂商品是它 31.5萬整套帶走
日本知名的連鎖雜貨業者唐吉訶德DON DON DONKI，先前在台首間店就造成數週的排隊風潮，現在二號店也即將在明（20）日開幕了，地點選在光華商場商圈，《NOWnews今日新聞》今（19）天特別搶先直擊，公開只有二號店才有的超狂商品！
記者劉雅文／台北報導
2022-01-19 17:26:25
日本設計傳統武士盔甲服
這次二號店特別設立了「日本工藝區」引進很多充滿日本匠器精神的商品，更特別的是還引進了整套「日本設計傳統武士盔甲服」，分為紅、藍兩色各一套，做為店鋪的一大亮點，讓日本收藏控可以搬回家，不過一套要價可得新台幣31萬5000元，相當考驗民眾口袋深度了！
客製祈願達摩
另外，提到日本很多人都會聯想到不倒翁，日文翻為「達摩」，是相當受歡迎的吉祥物，普及在日本的每個家庭，這次除了現場可以買回達摩之外，還推出超狂客製化達摩活動，30公分高開價19890元、50公分開價21590元，民眾可以自己選擇顏色，以及兩側的祝福字，像是富貴利達、事業安泰、長命富貴等，業者會送去日本請專業匠人製作，大約1個半到2個月會送回來，民眾在自己進行「開眼儀式」即可。
南部鐵器
另外，也引進知名的南部鐵器，日本17世紀中期，位在岩手縣南部，以大量製造鍋爐的產業為起源，至今已經有數百年歷史，相關商品也陳列在「日本工藝區」，像是壽喜燒鍋、茶壺等，都是獨具設計感的知名工藝品。