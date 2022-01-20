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橘子嘉年華開跑　6大遊戲助陣：《新楓之谷》送全新道具

▲2022橘子嘉年華春節版推出「豆陣來bean果」活動，不同遊戲都有專屬卡面可選，達成賓果連線爽拿虛寶。（圖／記者陳明安攝）
▲2022橘子嘉年華春節版推出「豆陣來bean果」活動，不同遊戲都有專屬卡面可選，達成賓果連線爽拿虛寶。（圖／記者陳明安攝）

記者黃韻文/綜合報導

2022-01-20 07:30:00

玩家們全體嗨起來！搶在台北電玩展之前，「橘子嘉年華春節版」今（20）日率先登場。集結遊戲橘子旗下6款旗艦遊戲，一連4天包括《彈射世界》生放送、《艾爾之光》新地區堤爾諾格開放、《絕對武力Online》虎年年槍最速情報、《跑跑卡丁車》爭奪虎王寶座、《天堂M》旗幟戰第五季、《新楓之谷》全新職業菈菈登場，紛紛祭出大改版或經典賽事和玩家同樂。活動期間還能參加「豆陣來bean果」，每天免費領豆玩賓果，連線爽拿虛寶及實體大獎，預計送出千萬元實體獎勵，以及150萬份、總價值4.3億的虛寶。

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▲橘子嘉年華春節版今（20）日登場。遊戲橘子旗下6款旗艦遊戲全數到齊。（圖／橘子提供）
▲橘子嘉年華春節版今（20）日登場。遊戲橘子旗下6款旗艦遊戲全數到齊。（圖／橘子提供）
2022橘子嘉年華春節版除了每晚都有超熱鬧的遊戲節目直播，第五屆首次推出「豆陣來bean果」互動活動，即日起至2月6日，玩家可先領取喜歡的遊戲卡面，多達19款可選，每天都可以到活動頁面免費領號碼豆玩賓果連線。卡面集結熱門遊戲，包含《彈射世界》、《艾爾之光》、《絕對武力Online》、《跑跑卡丁車》、《天堂M》、《新楓之谷》、《天堂月免國際服》、《新瑪奇》、《新龍之谷》、《召喚圖板》，不同卡面有限定獎勵，達成連線就能獲取專屬虛寶，完成三條連線另可取得「賓果王抽獎券」，可抽ŠKODA汽車、eReady台鈴電動機車、Apple產品全餐、曜越科技幻銀ARGENT E700真皮電競椅等。

■1月20日（四）《彈射世界》、《艾爾之光》
首發遊戲節目由《彈射世界》領軍登場，今（20）晚20:15至20:50推出「生放送」節目，由實況主「大丸Winds」及「偷米Tommy」公開全新改版內容，包含新活動、新裝備，還有最新的角色介紹。直播結束後至1月27日23:59，轉發《彈射世界》官方粉專指定貼文並達成指定次數，官方將發送全服獎勵。達300次送「體力回復藥(大)」×5，達600次送「瑪納」×2萬220，達900次送「夢想紋章」×15，達1000次送「10連抽轉蛋券」。

《艾爾之光》則於今（20）晚20:55至21:35接棒，推出「新地區堤爾諾格開放」節目，邀請VTuber瀕臨絕種團的「歐貝爾」，帶領玩家前往魔界新地區「堤爾諾格」，體驗新村莊「瑪格梅利亞」、新副本「主題公園入口」及「詭計屋」，節目也將獨家預告「The Quattuor雷文4支線」改版消息。

▲2022橘子嘉年華春節版，《彈射世界》節目領軍首發。（圖／橘子提供）
▲2022橘子嘉年華春節版，《彈射世界》節目領軍首發。（圖／橘子提供）
■1月21日（五）《絕對武力Online》、《跑跑卡丁車》
《絕對武力Online》在明（21）晚20:15至20:55推出「虎年年槍最速情報」節目，由實況主「國動」及「龜狗」帶來年槍實測，虎年年槍「永恆極光·閃」，透過超電磁能量向殭屍進行攻擊，一般模式能發射具濺射效果的能量光球，兼具範圍攻擊能力，被眾多殭屍包圍可切換特殊攻擊，一次鎖定所有敵人發出準確攻擊，年槍特殊能力將在直播中公開。

官方同步預告，1月21日將上線「三人成虎」活動網頁，每日登入可進行1次抽獎並交換邀請碼，輸入直播主專屬邀請碼，可提升抽獎次數及抽獎內容，送出豐富GASH點數及電競筆電獎勵。「豆陣來bean果」專屬卡面獎勵可獲得超限量王牌角色「粉紅愛心奈奈」。

▲《絕對武力Online》推出「虎年年槍最速情報」節目。（圖／橘子提供）
▲《絕對武力Online》推出「虎年年槍最速情報」節目。（圖／橘子提供）
《跑跑卡丁車》於明（21）晚21:00至22:00接續推出「王者之戰：爭奪虎王寶座」節目，與玩家實際演練2022年第一台競速傳說車「復仇者V1」，可見幹練的迷彩質地，搭配兩側裝滿子彈煞氣設計；道具傳說車「報復者 V1」搭載特殊塗層的車身，結合核心戰略功能。「豆陣來bean果」卡面獎勵可獲得「舒適V1」、「道具神人產包」、「車款蒐藏品寶箱Ⅲ」、「火焰使者-烈焰馬拉松V1」。

▲跑跑卡丁車節目。（圖／橘子提供）
▲跑跑卡丁車節目。（圖／橘子提供）
■1月22日（六）《天堂M》
《天堂M》於1/22(六)晚上20:15至21:45，推出「旗幟戰第五季」節目．邀請實況主「丁丁」及「小屁」擔任賽評。本次比賽每隊血盟可選3隻自己的角色進行複製，其他則為官方配置角色，開放追加死神職業；比賽禁用隱身、透明效果等技能道具，官方提供的特殊消耗品除外；官方將加碼提供3種特殊效果卷軸：「魔法卷軸(隱身術)(旗幟戰)」、「不死卷軸(旗幟戰)」、「自爆卷軸(旗幟戰)」。玩家可參加賽事預測活動，同時直播觀看達到指定人數，也會加碼在全服追加獎勵。

▲《天堂M》於1/22(六)晚上20:15至21:45，推出「旗幟戰第五季」節目。（圖／橘子提供）
▲《天堂M》於1/22(六)晚上20:15至21:45，推出「旗幟戰第五季」節目。（圖／橘子提供）
■1月23日（日）《新楓之谷》
《新楓之谷》於1/23(日)晚上20:15至21:15推出「全新職業菈菈登場」節目，邀請創作者「宇正」及「柳丁丁」，使用高等級「菈菈」攻略全新BOSS「守護天使綠水靈」，呈現全新職業「菈菈」的頂級實力。直播期間在《beanfun!》App加入「新楓之谷官方社團」預測獲勝者，官方將抽出「殺人鯨懶人毯」、「美術設定集」等周邊。

「豆陣來bean果」專屬卡面獎勵，可抽採用純金打造的「輪迴碑石金飾」，完成連線可獲得全新道具「小地靈氣球」、「模模糊糊混色染髮券」、「模模糊糊混色瞳孔變色券」、「經驗加倍券」、「浪漫風水師菈菈紀念主題包」。

▲創作者「宇正」及「柳丁丁」，節目中將使用高等級「菈菈」攻略全新BOSS「守護天使綠水靈」。（圖／橘子提供）
▲創作者「宇正」及「柳丁丁」，節目中將使用高等級「菈菈」攻略全新BOSS「守護天使綠水靈」。（圖／橘子提供）

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