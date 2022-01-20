住豪宅「人要勝屋」？命理師揭密　豪宅客必看風水有這些

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中國命相卜顧問協會理事長謝達輝指出，近年來資訊發達，事實上不管一般住戶或是豪宅客群，對於風水都具備基礎知識，例如壁刀煞、電線桿煞、路沖等等，不用風水師特別提醒，大家也都了解；但在都會區購屋，需特別注意陽宅大門前方的「明堂」位置，如果有停車場，就變成「朱雀開口」，會特別容易招是非或是小人；另外，若是買在獨門獨院的大空間，也要注意明堂前是否有樹煞、枯樹煞，前者可能招官司或是小人，後者則會讓家運低落。
「人要勝屋」是真的 人不旺住大宅家運恐走下波
謝達輝表示，豪宅客群會特別注意的點是隱私問題，尤其是獨門獨院大多在一樓，在隱私上就比較難維護，通常需要有座風水牆，一來擋住外來視線，二來也是擋住煞氣，若是不適合築牆的空間，也能使用玄關來作掩飾。另一方面，豪宅要特別提醒的就是「人要勝屋」，這是《皇帝宅經》裡的概念，也就是說屋內的人口還符合一定比例，若是一、兩人住大宅，久了就是「屋勝人」，導致宅虛，久了家運就會往下走，簡而言之就是「人旺，家就會旺！」
至於豪宅方位，謝達輝強調，在風水流派「三元玄空派」的理論中，坐北朝南被視為帝王位，稱為「泰和局」，在陽宅裡面能維持「三元不敗」，也就是長年不敗的地位；不過，對大多數來說，坐北朝南的方位是普遍不錯，但陽宅方位仍是要依照每人命格而定。
命理專家湯鎮瑋也表示，豪宅客群最注意的就是採光、通風以及隱私，另外也相當注意玄關的功能，由於豪宅大多坪數較大，大門敞開時會有「穿堂風」的疑慮，這時候就需要一個完整的玄關空間來擋住煞氣；另外，許多有錢人主臥室會有更衣間，這時候也要特別注意「房中房」的問題，否則會招來爛桃花，因此大多建議更衣間與主臥的大小比例不要超過三分之一，或是更衣間不要做有門片。
新舊城區各有所愛 大安區豪宅客不愛信義區
另一方面，根據地方房仲業者反應，北市兩大豪宅社群大安區與信義計畫區中，分屬於老城與新計畫區，但兩者似乎有「瑜亮情結」，甚至不少老豪宅社區住戶不願跨過基隆路到信義區看房。據了解，有不少老台北人認為，信義計畫區在過去年代大多是草地、農田，甚至往南方遠眺是面向整山的墓園，因此在風水上或是觀感上較為不佳，導致住民移居風氣較少。
湯鎮瑋認為，若是面向陰宅的宅邸，在風水上確實較帶陰氣，家運較難興旺，如果有些住戶剛好運勢走低或八字帶陰，住在裡頭確實容易產生問題；不過，隨著市區街道的發展，如果此地區越來越多人口移入，就不會那麼忌諱，畢竟風水的最大原則還是「福地自有福人居」，如果住戶的命格撐得住，就不會有太大疑慮。