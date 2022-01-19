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對外堅稱「零確診」　土庫曼今卻悄悄封城

▲土庫曼獨裁總統別爾德穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdymukhamedov）對外堅稱國內零確診，外媒卻指出15日起土庫曼首都竟無預警封城。（圖／美聯社／達志影像）
▲土庫曼獨裁總統別爾德穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdymukhamedov）對外堅稱國內零確診，外媒卻指出15日起土庫曼首都竟無預警封城。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-01-19 17:29:57

新冠病毒在全球肆虐逾兩年，許多國家過去不得不祭出國內封城、邊境限制等防疫措施，直到疫苗接種率提升，而如今傳染力強但死亡率低的Omicron變種株成為主流病毒，不少國家當局決定採取「與病毒共存」政策選擇不再封城；然而一向對外宣稱「零確診」的土庫曼卻被爆出為了打擊國內爆發的疫情，當局竟毫無預警地悄悄封城。

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根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）與世界衛生組織（WHO）數據顯示，中亞國家土庫曼斯坦（Turkmenistan）至今未曾通報任何一例新冠病毒確診病例，然而不少專家認為身為全球政治打壓程度最高的國家之一，土庫曼政府可能掩蓋了國內疫情真相。

過去土庫曼政府曾祭出旅行禁令、限制大型宗教集會，並強制要求成年人接種新冠疫苗，也不斷向民眾呼籲保持社交距離、出入配戴口罩，但從未證實國內有任何一例確診紀錄，掌權15年的總統別爾德穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdymukhamedov）更在聯合國大會視訊致詞中稱不應將新冠病毒問題「政治化」。

▲土庫曼現任總統庫爾班古力·別爾德穆哈梅多夫（Гурбангулы Бердымухаммедов）。（圖／翻攝土庫曼政府網站）
▲土庫曼現任總統庫爾班古力·別爾德穆哈梅多夫（Гурбангулы Бердымухаммедов）否認國內有疫情，亦時常透過國家電視台放送自己騎單車、到健身房重訓的「健康形象」，並稱全國國民健康且幸福。（圖／翻攝土庫曼政府網站）
然而根據《自由歐洲電台》（Radio Free Europe/Radio Liberty，RFE/RL）報導，與疫情重災區伊朗接壤的土庫曼日前在毫無官方公告的情況下，於首都阿什哈巴德悄悄實施封城。報導指出，除了首都無預警封城外，自本月16日起，所有首府的市場、商店、酒吧、餐廳與其他公共場所均被要求不得對外營業，唯有食品鋪能繼續提供民生物資。

《BBC》一篇報導指出，專門研究土庫曼健保制度的倫敦衛生與熱帶醫學研究院教授馬丁·麥基（Martin McKee）表示，土庫曼斯坦的官方健康統計數據並不可靠是「眾所周知」，由於過去十年內，獨裁的土庫曼政府聲稱沒有人感染愛滋病毒或罹患愛滋病，相當不合理，且自2000年代起，該國就曾隱蔽了包括瘟疫在內的一系列疫情。

《自由歐洲電台》引述當地匿名醫護人員說法，指出由於沒有事先任何告知，民眾只能從關緊緊的商店大門或公共場所門口上，閱讀政府張貼的封城措施，也不清楚封城期限，在醫護人員表示當地確診民眾人滿為患的現在，恐怕距離解封還遙遙無期。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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