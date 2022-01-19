對外堅稱「零確診」　土庫曼今卻悄悄封城

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過去土庫曼政府曾祭出旅行禁令、限制大型宗教集會，並強制要求成年人接種新冠疫苗，也不斷向民眾呼籲保持社交距離、出入配戴口罩，但從未證實國內有任何一例確診紀錄，掌權15年的總統別爾德穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdymukhamedov）更在聯合國大會視訊致詞中稱不應將新冠病毒問題「政治化」。
然而根據《自由歐洲電台》（Radio Free Europe/Radio Liberty，RFE/RL）報導，與疫情重災區伊朗接壤的土庫曼日前在毫無官方公告的情況下，於首都阿什哈巴德悄悄實施封城。報導指出，除了首都無預警封城外，自本月16日起，所有首府的市場、商店、酒吧、餐廳與其他公共場所均被要求不得對外營業，唯有食品鋪能繼續提供民生物資。
《BBC》一篇報導指出，專門研究土庫曼健保制度的倫敦衛生與熱帶醫學研究院教授馬丁·麥基（Martin McKee）表示，土庫曼斯坦的官方健康統計數據並不可靠是「眾所周知」，由於過去十年內，獨裁的土庫曼政府聲稱沒有人感染愛滋病毒或罹患愛滋病，相當不合理，且自2000年代起，該國就曾隱蔽了包括瘟疫在內的一系列疫情。
《自由歐洲電台》引述當地匿名醫護人員說法，指出由於沒有事先任何告知，民眾只能從關緊緊的商店大門或公共場所門口上，閱讀政府張貼的封城措施，也不清楚封城期限，在醫護人員表示當地確診民眾人滿為患的現在，恐怕距離解封還遙遙無期。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。