虎年添財運／過香爐、睡金庫　銀行招財小物領取攻略

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為迎接2022虎年到來，渣打銀行也特別準備限量1萬6888瓶發財水，只要到全台分行進行保單健檢或保險需求分析，就有機會獲得虎年限量版發財水，而且今年除了瓶身的外包裝以貴氣的紅色為基調，象徵新年好彩頭，渣打也很有創意，考量疫情期間，大家口罩不離身，附上的瓶口吊繩可變身為口罩繩，達到聚財、防疫又護健康。
永豐銀行今年則準備了限量發財水、旺年糖及迎福春聯三款新春開運小物，其中超過3萬瓶發財水，以故宮典藏畫作的牡丹花為設計意象，象徵花開富貴，瓶身通透可見金色「財」字，隨光線折射後有如水面漣漪般逐漸擴散，象徵為客戶放大財富；在營業大廳提供印有「財」、「福」、「寶」字樣的旺年糖，分享新春喜氣，還有迎福春聯則以雙圓連結，橫為「∞」、豎為「8」，象徵財富無限，細節蘊含設計巧思，而且在農曆春節前3個營業日（1月26至28日）至全台分行辦理業務時免費領取，各分行每日限量88瓶發財水，送完為止。
元大銀行為讓客戶博得好兆頭、以虎虎生風的氣勢迎接嶄新的一年，也準備限量8萬瓶的福虎發財水、限量1萬2千份的金元寶贈送給客戶，其中發財水以福虎圖騰設計，寓意虎年添福運、財富豐收，金元寶則是財富的標誌，也是居家求財求福鎮宅安定的富貴吉祥物，但發財水及金元寶都是送完為止。
兆豐銀行今年除準備少量的「虎嘯年豐」發財水，因應疫情還準備了7萬片「富貴發財口罩」，以象徵富貴的牡丹花，搭配年節喜氣的紫、金、紅色系的4D醫療口罩，讓客戶在確實防疫同時，也可隨時將財富財氣戴在臉上，紅的發紫、紫的發金，虎年運勢可以喜氣連連、財氣和運氣也能興旺一整年。
國泰世華銀行則邀請曾獲金點設計獎的「日目視覺藝術」，打造「福虎」、「金虎」兩大主題，推出發財米、發財水、筆記本、春聯、紅包袋、招財金及月曆等系列贈禮，只要到金融服務站申辦或諮詢任一項金融服務，並填寫服務滿意度問卷，即隨機贈送福虎發財水或福虎新春紅包袋乙份，至台北天母的天玉旗艦店諮詢再加碼送福虎春聯，數量有限送完為止。
台北富邦銀行今年也特別準備最受歡迎的開運發財金和發財水，在新年前後免費致贈給全台客戶，其中發財金限量3萬份，還經紫南宮過爐的開運發財金，年前洽辦業務的財富管理客戶，可獲贈一份，送完為止。另準備4萬0888瓶發財水將於2月7日開工日起在全台135間分行分送，送完為止。
新光銀行除了農曆年前在各分行準備春聯及紅包袋之外，也準備了限量的瓶裝「發財水」，還特別設計象徵財富的金元寶，加上「福虎生豐」字樣，希望帶來財運及平安，而且在農曆年假前先放置於分行的金庫裡先飽吸財氣後，客戶只要在開工的第一個營業日2月7日親臨各分行辦理臨櫃業務者，即可免費索取限量虎年發財水1瓶，數量有限送完即止。
華南銀行則在農曆除夕前5天準備虎年的「發財金御守」分送給客戶，各分行櫃台即可領取，每天限量88份，立體的虎年吉祥物雙手捧著閃閃發亮的發財金象徵「虎你發大財」，擺在家裡、辦公室或是店家的櫃檯，都相當喜氣、搶眼，而且特地選在良辰吉時，先擺在在銀行的金庫裡吸收滿滿的財氣，要讓客戶在新的一年「如虎添翼，福虎生豐」。
中信銀行今年也準備限量發財金、發財水共計8.8萬份，預計於新春第1天開門營業日、也就是2月7日贈送給來行財管客戶，而且瓶身設計也引用的本土知名藝術家凌渝英作品，以「希望綻放」的正向力量為大眾祈福，期望即使面臨疫情衝擊，民眾仍可滿懷正面積極態度迎向來非，並虎躍龍騰生紫氣、風調雨順兆豐年。
凱基銀行新春開運贈禮也誠意十足，今年迎虎年特別推出文青風的「金虎發財水」與「福虎生豐發財米」，模樣討喜可愛有如日本Q版招財貓，限量送給財富管理貴賓，加入成為財管貴賓並洽詢分行理專就有機會拿到。