名家論壇》鄭仲嵐／中二補選後，陳柏惟的下一步怎麼走？

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而在11日早上，陳柏惟也接受筆者訪問，暢談心路歷程，從2年前異軍突起當上立委，耕耘在地1年10個月後遭到罷免，這些年俯瞰台中第二選區的日子，他都歷歷在目。其中他加入的外交國防委員會，更讓他獲益良多。
外交國防委員會由過去外交及國防兩會合併而成，陳柏惟回顧在該會的任期，認為該會有個很大的特徵，就是主管國防、外交、軍事、僑務、退輔與國安事務，但奇特的是「陸委會」沒有列在裡面，他稱其為「跑掉的地方」，認為無論是支持統獨也好，都應該要將兩岸事務列在該會較適當。
而退輔會列在該會內，同時也讓陳柏惟感到不解，覺得退輔事務跟外交國防牽連不深，他形容退輔會內部有點像是個小行政院，從農業事務管到醫療體系各事項：「有時我要從榮總，管到清境農場的草泥馬、中正（紀念）堂」他笑說。
總結經驗，陳柏惟給了簡單評語，認為該委員會是「對外政治的延伸，但有時也顯現國內政治的矛盾」。
內外意識形態對撞
當年投入選舉前，陳柏惟就花了很大功夫了解中二選區，選上立委後，陳柏惟志在抽中外交國防委員會之餘，同時也勤跑該區的選民服務，兩邊充實度日。但在進入外交國防委員會後，陳柏惟方知衙門的城府深，「是既辛苦又艱深，因為不是每個人都喜歡你、都願意配合你」。
在委員會的質詢，就是一門藝術，「有時長官說得好，國民黨反而加分，長官說不好，結果反而是民進黨失分」。因為每個主管都會有自己的政治意識形態跟想法，因此在闡述自身理念的同時，也要去跟對方的意識形態交鋒。
他認為該委員會也常有「用國外局勢去批判國內矛盾」的現象，比如索馬利蘭設館，外館人員用「台灣」為名時，會引起在野黨抨擊。因此質疑台灣外交事務的，通常都是自己人，對內對外的意識形態不一致，也是他見識到的現象。
不過隸屬台灣基進的陳柏惟，認為他的責任是監督民進黨，本來就跟國民黨沒衝突，但他常跟國民黨常有「各說各話」的情形，不是在同一個時空內。「講真心話，他們蠻會巧立名目，像國防安全研究院的預算就被江啓臣砍掉了。那是全世界、各國媒體都會飲用的智庫資料，但國民黨認為是在幫人民省錢，用個理由就砍掉」。
持續待在台中深耕
勤跑當地選區服務的同時，陳柏惟對於中二地區的軍事重要性又更了解，談起大肚地區琅琅上口：「這邊大肚台地，以前座山望海，大肚王國就是在這抵禦海上入侵」。講到一堆古歷史同時，陳柏惟冷不防來一句「我真的比顏寬恒書念得多啦」神來一筆讓人莞爾一笑。
對於未來，陳柏惟想繼續待在台中，短期沒有要回高雄。至於會不會進林靜儀團隊，他笑說「待不待也是要看別人要不要用我啊，不是我說了算」，稱未來2年多會好好厚植實力優先，再去想其他的事。
對於2年後要如何規劃，陳柏惟並引用11日早上在廣播節目上的內容稱「我選議員時沒想到會落選、落選沒想到會去台中、台中沒想到會選上、選上沒想到還被罷免」，認為2年後的事誰也說不準，「該說夏蟲不可語冰嗎還是，反正我的經驗就是（政治型態）半年一輪」他說。
「很多跟我說，啊你就一定不會回高雄嗎，啊也不一定啊，搞不好顏寬恒跑去高雄選、我就跟他選啊，沒有人知道未來會發生什麼事的」。對於政治生涯，陳柏惟始終採取開放式選項，不時自我解嘲，受挫折隔天睡醒後繼續上路前進，持續走向連自己也難以預測的旅程。
●作者：鄭仲嵐／駐日本東京記者。1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，過去任職台灣的電視臺，現定期供稿給BBC中文、德國之聲中文與鳴人堂、關鍵評論網等台灣媒體。
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