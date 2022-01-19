囂張！防疫司機「二度告知」不載客 竟遭4惡煞聯手痛毆
18日上午，台北市1名45歲許姓計程車司機，在防疫旅館前待命，有4名酒醉的少年想搭車，許男表明自己「開防疫計程車不能載客」，怎料4人不聽勸，有人開始猛踹車門，隨後更不理許男勸告，直接坐上車，許男見狀第二次表明無法載客，卻慘遭圍毆，直到許男回車內拿手機報案，4人才慌忙逃離現場。
編輯中心/綜合報導
2022-01-19 17:41:57
許男表示，自己昨天上午7點多，在防疫旅館前準備事前工作，正在車內消毒及穿戴防護衣，突然有4名年輕酒客出現，還直接動手開車門，自己先好生告知這是防疫計程車，不能載客，其中1人不爽，開始用腳猛踹車門，還不斷大聲咆哮。
許男說，結果4人還不聽勸，直接開門上車，自己只好打開車門請對方下車，卻遭其中3人聯手痛毆，對方友人也幫忙勸架，但自己仍被踹了好幾下，跑回車上報案，4人才慌忙離去，其中2人往長安東路逃竄，另外2人則跑向林森北路，他隨後也前往派出所報案。
中山分局表示，此案中1名酒客逞凶後，將手機遺留在路旁，飯店人員將手機送至派出所，目前警方已鎖定特定對象，將循線通知到案說明。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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