百業要養家活口　侯友宜：穩定疫情讓新北燈會如期舉行

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至於是否會實施「疫苗護照」的防疫作為？侯友宜強調，一切會以防疫為最大的優先考量，希望能在春節穩穩守住疫情，不讓疫情擴大，也隨時做好滾動式調整，希望新北燈會能夠順利圓滿成功；此外，因為主辦的地點新北大都會公園幸福水漾園區，這是個戶外空曠通風的場所，目前的狀況只要實施實聯制、戴口罩、做好人流的管控，更重要的能夠保持適當的距離。
侯友宜說，今年的過年仍會到廟宇參拜、跟民眾來拜年，至於是否會發福袋這件事情，則要看疫情的變化，更重要的是平安尚好，讓疫情穩定得下來，讓大家都可過一個開心快樂的平安年；此外，針對各廟宇都會舉辦搶頭香的活動，恐讓人與人密切的接觸，增加染疫風險的部分，侯友宜則拜託各廟宇或宗教團體，在舉辦相關的活動時，都能落實防疫的規定！
民政局長柯慶忠補充，新北燈會將在2月4日的晚間7點開幕點燈，當天邀請王彩樺及霹靂布袋戲演出，今年不僅規劃「臥虎藏龍」、「街頭表演場」「廟埕搬戲」、「小熊甜蜜森林」、「水上音樂廳」、「花燈嘉年華」、「牛好日子」7大主題燈區，還有「整點主燈秀」、「陣頭藝演」、「音樂百匯」、「水舞展演」、「星空奇幻遊行」、「街頭馬戲」6大類型演出，提供遊客多元賞燈樂趣。