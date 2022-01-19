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百業要養家活口　侯友宜：穩定疫情讓新北燈會如期舉行

▲新北市今（19）日舉行2022新北燈會活動記者會。（圖／記者陳志仁攝，2022.01.19）
▲新北市今（19）日舉行2022新北燈會活動記者會。（圖／記者陳志仁攝，2022.01.19）

記者陳志仁／新北報導

2022-01-19 17:43:59

新北市今（19）日舉行2022新北燈會活動記者會，行銷即將在2月4日至2月28日登場的台北燈會；新北市長侯友宜指出，新北燈會是元宵節小過年的重要宗教活動，「百業要靠春節養家活口」，市府會靈活應變滾動檢討，在努力穩定疫情的同時，讓新北燈會如期舉行。

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侯友宜表示，此次新北燈會的主燈「臥虎藏龍」，虎身長達120米、虎的頭部高度達8米，虎身內涵蓋新北的文化技藝，十分震撼壯觀；整場燈會以「燈會劇場」為主題，連結辰光橋與熊猴森樂園，將新北大都會公園打造成大型的劇場，又結合日本的燈籠協會，7大主題錯落有致分布陸上、水上千變萬化，還有陣頭藝演、音樂百匯及水舞展演，絕對會讓賞燈遊客流連忘返。

至於是否會實施「疫苗護照」的防疫作為？侯友宜強調，一切會以防疫為最大的優先考量，希望能在春節穩穩守住疫情，不讓疫情擴大，也隨時做好滾動式調整，希望新北燈會能夠順利圓滿成功；此外，因為主辦的地點新北大都會公園幸福水漾園區，這是個戶外空曠通風的場所，目前的狀況只要實施實聯制、戴口罩、做好人流的管控，更重要的能夠保持適當的距離。

侯友宜說，今年的過年仍會到廟宇參拜、跟民眾來拜年，至於是否會發福袋這件事情，則要看疫情的變化，更重要的是平安尚好，讓疫情穩定得下來，讓大家都可過一個開心快樂的平安年；此外，針對各廟宇都會舉辦搶頭香的活動，恐讓人與人密切的接觸，增加染疫風險的部分，侯友宜則拜託各廟宇或宗教團體，在舉辦相關的活動時，都能落實防疫的規定！

民政局長柯慶忠補充，新北燈會將在2月4日的晚間7點開幕點燈，當天邀請王彩樺及霹靂布袋戲演出，今年不僅規劃「臥虎藏龍」、「街頭表演場」「廟埕搬戲」、「小熊甜蜜森林」、「水上音樂廳」、「花燈嘉年華」、「牛好日子」7大主題燈區，還有「整點主燈秀」、「陣頭藝演」、「音樂百匯」、「水舞展演」、「星空奇幻遊行」、「街頭馬戲」6大類型演出，提供遊客多元賞燈樂趣。
 

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