今日最聚焦／虎年拿發財水買彩券　專家建議這樣做易中獎

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此外，他說，因為今年的風水是九星歸位，九星歸位代表大財富星會回到大財富星的位置，大財富星位置在那裡呢？就在「東北方」，所以也可以放在家的「東北方」，不要管門開在哪裡，所以今年一定要好好布發財局，讓新的一年虎虎生風。
不過，陶文也提醒，拿回來的發財水不能放太久，有人放到最後就變成死財水，死水就不好，一定要活水，而且要用對時間，他建議最好的使用時機是除夕當天，也是除舊布新，尤其是吃完團員飯全家可以一起做，另一個使用好時機則是除夕與初一交替時間，最晚放到正月十五，而且建議至少領取3瓶，如果只有1瓶、可以分成3份使用，只果只拿到1瓶就分3次來用。
第一次可以在過年、除夕使用，第二次在元月十五日使用，第三次可以在開工當天，在辦公室或工作室使用。陶文說，第一次使用的時候，可以用在3個地方，第一，可以放在噴霧瓶噴在全家各角落，7天內要噴完，第二可以拿來煮菜、煮飯，第三則可放在明財位，最晚放到正月十五。
第二次使用，可在正月十五日當日再循環一次使用，因當日是一年運氣啟動之時。第三次使用，則可以在開工（初五、初六）當天噴灑在自己的辦公室，如果本身是老闆，可以噴灑全部辦公室各角落或是工廠使用。
除了發財水之外，不少人也會拿到發財金或發財米，這又要怎麼用才能添財？陶文說，如果發財金多的話就要放在聚寶盆，可以讓我們把錢存下來
至於聚寶盆要放哪裡？今年要放在「東北方」。至於發財米，通常會放在財位，放7天之後才放到米缸裡面，放到米缸也不用急著打開倒進去來煮，可以分幾次來煮，因為米缸就是財位，可以跟其他米放在一起，然後慢慢使用完。
當然，虎年除善用開運小物添財運之外，許多人也會趁年節期間買彩券看能否一夕致富或是中大獎，但想如何提升中獎運？陶文表示，今年為2022年壬寅虎年，偏財氣強，適合戴在身上的配飾為老虎，但因虎與許多生肖相剋，過於實像化的老虎擺件較為不適合，建議可以用圖騰方式的配件作為催化偏財運使用，例如使用老虎圖騰窗花，較為可愛又有老虎象徵，神龍龜也是適合2022年虎年的配飾，因具有龍頭賜福、大口咬錢、龍尾解厄、龜殼化煞四大旺財入庫氣息，也可選擇在今年配戴。
雖然今年財氣很充足，但要把錢留下來的氣息可能比較少，因此。如果要去買彩券，陶文建議可以穿紅色、白色相間的衣服或配件，中獎率會比較高，當然買彩券的地點也重要，以方位來講，今年財位在東北方，南方也不錯，因此，以今年來講，如果有去南部旅遊走春，可以買張彩券，南部開大獎的機率會比較高，如果人在北部，往家的南方走中獎機率可能也會高一點。