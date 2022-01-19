澎湖灣婚宴會館超有愛 島內外連辦三場圍爐宴款待弱勢

歲末年關，南投縣草屯鎮澎湖灣時尚婚宴會館寒冬送暖，於18日晚間舉辦愛心圍爐餐會，宴請家扶中心扶助的弱勢家庭，親子們圍聚一起享受澎湃大餐，心暖胃也暖，各個臉露笑容，提前感受年節闔家歡聚喜悅。





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澎湖灣總經理郭春桂，經營事業有成後，即善盡企業的社會責任。9年前即展開寒冬送暖公益活動，全心關懷弱勢家庭。郭春桂表示，她喜歡做公益幫助別人，讓大家開心快樂。為此，由她經營的澎湖灣婚宴會館每年農曆年前，都會辦理愛心圍爐餐會，今年邁入第九年。值得一提的是，郭春桂除了在南投縣草屯鎮澎湖灣時尚婚宴會館舉辦送暖餐會外，還跨海到金門盈春閣餐廳、澎湖順成海鮮餐廳，分別設宴款待弱勢團體及家庭，希望讓大家感受社會處處有溫暖。





▲澎湖灣婚宴會館超有愛，昨晚舉辦圍爐宴上，由家扶中心小朋友上台表演歌舞助興，會場溫馨熱鬧。（圖／中心提供）

就在2022年元月，郭春桂總經理已分別舉辦三場圍爐宴，昨晚在南投舉辦，菜色多樣又澎湃，郭春桂大手筆挑選新鮮食材，滿滿一桌菜，有魚有肉還有甜點，家扶中心扶助的弱勢家庭親子們大飽口福，各個吃得眉開眼笑。現場還安排家扶中心小朋友，身障團體組成的麻煩小天使，上台表演各種精彩歌舞，觀賞他們賣力演出，現場貴賓感動又欣喜，大多不吝給予熱烈掌聲。





在這場愛心送暖圍爐宴中，郭春桂總經理另贈送每位小朋友一隻可愛玩偶，讓小朋友大聲說出心中對家人的感謝，「謝謝媽媽，您辛苦了」，「爸爸，忙著工作也要照顧好身體」，小朋友稚子心聲，平凡中藏著深深關愛，讓與會人士十分感動。





▲澎湖灣婚宴會館總經理郭春桂（右）超有愛，事業有成即熱心公益，已連續9年為弱勢辦圍爐宴送暖。（圖／中心提供）

郭春桂總經理表示，工商社會大家忙於生計，人跟人之間的互動越來越冷漠，弱勢家庭更需要大家的溫暖跟幫助，希望拋磚引玉後，有更多人能夠跟進一起參與愛心慈善活動，以實際行動幫助弱勢族群，將來他們長大之後有能力也能回饋社會，幫助需要幫助的人，這是善的循環，希望由澎湖灣帶頭去做，以帶動社會正面能量，讓社會越來越美好，人人都能溫暖幸福。



