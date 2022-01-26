虎年添財運／他見過430位頭獎得主　過年打算這樣買彩券

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他還曾接待過1名在台北金融機構上班的頭獎主，家住板橋，有天晚上加班結果，回到板橋在外面吃完飯，口袋只剩下50元，在回家途中經過投注站，就將口袋所剩的50元拿來買彩券，結果就中了頭獎。黃志宜表示，這也就是告訴大家「走過路過不要錯過」，有買就有機會，哪怕只有50元。不過，黃志宜過去都是中小獎居多，金額最高是買刮刮樂中5000元，電腦彩券最多中4000元，他笑說，大獎留給大家中。
由於過年期間也是彩券獎金大加碼的時候，尤其今年大樂透更加開360組100萬元，還連開15天，甚至威力彩頭獎也機動加碼2億元，而且台彩估啟動加碼機率非常高，再加上每年過年賣到缺貨的「2000萬超級紅包」，今年頭獎共有5個2000萬元，二獎「200萬元加BMW運動休旅車」有9個，汽車商品獎項升級為BMWThe X12022年式豪華版，三獎100萬元共650個，頭獎、二獎、三獎個數而可說是「2000萬超級紅包」推出以來最多的一次，也讓大家蠢蠢欲動，春節期間一定要試手氣，看能否一夕致富大翻身。
至於春節彩券加碼活動這麼多，該怎麼入手？黃志宜則分享自己的過年彩券買法，還強調都是用自己的年終獎金買，尤其「2000萬超級紅包」刮刮樂，去年除夕回彰化，跑了4家彩券行才買到，因此，今年他已先入手一本共18張，花了3萬6千元，準備過年回家團圓分給親友一起同樂刮大獎。
在電腦彩券部分，他則先鎖定大樂透，過年期間因連開15天共16期，因此，他每期都會電選買2注100元，這樣共1600元，另再用電腦系統7包牌，1期共有7注350元，買16期5600元，這樣大樂透過年合計花7200元。
為什麼會用「系統7包牌」，他說，去年春節期間大樂透更開出了9次頭獎，也是史上最多，中獎總注數11注亦創史上最高，其中去年2月13日開在高雄苓雅區1億元，原本這名中獎人是要包8個號碼1400元，但投注站打錯，打成系統9，變成花了4200元投注，雖然多花了2800元投注，卻也因此才有機會中1億元大樂透。另外，在去年2月17日開在台南市北區1.08億元大樂透頭獎，中獎人投注金額3500元，採自選包7個號碼，多期投注10期，也中了頭獎。
除買大樂透之外，今年過年期間黃志宜也會買威力彩，只要有開獎就買，並打算採第二區包牌，即1-8號全包，每期花800元第二區全包，這樣他中頭獎的機率就會從2200萬分之1提高至275萬分之1，中機率差了8倍，另外還有7個中貳獎的機會。