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虎年添財運／他見過430位頭獎得主　過年打算這樣買彩券

▲曾擔任台灣彩券公司超過10年、接待過逾430位頭獎主的現任台彩董事暨發言人黃志宜（左）透露自己過年彩券買法。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲曾擔任台灣彩券公司超過10年、接待過逾430位頭獎主的現任台彩董事暨發言人黃志宜（左）透露自己過年彩券買法。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

2022-01-26 10:05:00

每年農曆春節許多人都會買彩券試手氣，看能否一夕致富，尤其今年電腦彩券總加碼獎金8.8億元史上第二高，大樂透連開15天，並加開360組100萬元「春節大紅包」，威力彩頭獎也機動加碼2億元，再加上「2000萬超級紅包」刮刮樂頭獎、二獎、三獎個數亦創新高。不過，要怎麼買也是一門學問，曾擔任台灣彩券公司總經理超過10年、接待過430多位頭獎主的現任台彩董事暨發言人黃志宜就提供自己過年買法給大家參考。他強調用自己的年終獎金買，而且怕過年買不到，已先買1本2000元刮刮樂共18張，大樂透連開15天16期，他也會每期投注100元，另每期系統7包牌，威力彩過年開獎期間則會每期第二區1-8號包牌，這樣中頭獎機率可望從2200萬分之1提高到275萬分之1，還有7個中貳獎的機會。

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在台彩擔任總經理長達10年又5月個的黃志宜，接待、握過無數中得千萬、億萬大樂透、威力彩頭獎得主，根據他自己估算，接待人數超過430人，也因此過去他也有「黃金右手」的封號，因為這隻手握過許多一夕致富的億萬富翁，他更透露，有一次接待一名中4億威力彩的頭獎得主，由於中獎人是自選號中獎，因此在離開時也給了他兩組號碼，後來用這兩組號碼投注，其中1組中了4000元。

他還曾接待過1名在台北金融機構上班的頭獎主，家住板橋，有天晚上加班結果，回到板橋在外面吃完飯，口袋只剩下50元，在回家途中經過投注站，就將口袋所剩的50元拿來買彩券，結果就中了頭獎。黃志宜表示，這也就是告訴大家「走過路過不要錯過」，有買就有機會，哪怕只有50元。不過，黃志宜過去都是中小獎居多，金額最高是買刮刮樂中5000元，電腦彩券最多中4000元，他笑說，大獎留給大家中。

由於過年期間也是彩券獎金大加碼的時候，尤其今年大樂透更加開360組100萬元，還連開15天，甚至威力彩頭獎也機動加碼2億元，而且台彩估啟動加碼機率非常高，再加上每年過年賣到缺貨的「2000萬超級紅包」，今年頭獎共有5個2000萬元，二獎「200萬元加BMW運動休旅車」有9個，汽車商品獎項升級為BMWThe X12022年式豪華版，三獎100萬元共650個，頭獎、二獎、三獎個數而可說是「2000萬超級紅包」推出以來最多的一次，也讓大家蠢蠢欲動，春節期間一定要試手氣，看能否一夕致富大翻身。

至於春節彩券加碼活動這麼多，該怎麼入手？黃志宜則分享自己的過年彩券買法，還強調都是用自己的年終獎金買，尤其「2000萬超級紅包」刮刮樂，去年除夕回彰化，跑了4家彩券行才買到，因此，今年他已先入手一本共18張，花了3萬6千元，準備過年回家團圓分給親友一起同樂刮大獎。

在電腦彩券部分，他則先鎖定大樂透，過年期間因連開15天共16期，因此，他每期都會電選買2注100元，這樣共1600元，另再用電腦系統7包牌，1期共有7注350元，買16期5600元，這樣大樂透過年合計花7200元。

為什麼會用「系統7包牌」，他說，去年春節期間大樂透更開出了9次頭獎，也是史上最多，中獎總注數11注亦創史上最高，其中去年2月13日開在高雄苓雅區1億元，原本這名中獎人是要包8個號碼1400元，但投注站打錯，打成系統9，變成花了4200元投注，雖然多花了2800元投注，卻也因此才有機會中1億元大樂透。另外，在去年2月17日開在台南市北區1.08億元大樂透頭獎，中獎人投注金額3500元，採自選包7個號碼，多期投注10期，也中了頭獎。

除買大樂透之外，今年過年期間黃志宜也會買威力彩，只要有開獎就買，並打算採第二區包牌，即1-8號全包，每期花800元第二區全包，這樣他中頭獎的機率就會從2200萬分之1提高至275萬分之1，中機率差了8倍，另外還有7個中貳獎的機會。

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