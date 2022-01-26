虎年添財運／易經專家看旺虎年　建議「有紀律的投資」

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但也有條件，他說，因為今年穩定的氣不夠，股市不太可能漲的像去年那樣，震盪會比較大，只是要大跌也不太可能，盤勢可能呈現「Nike」走勢發展，建議投資以「學習」為出發，用「紀律」來化解「驛馬星」帶來的變動，建議掌握「七上八下」（萬七買、萬八賣）的區間操作方式。
今年國際金融市場則是易經卦象上的「雷山小過」，意指大鵬展翅已經在2021年盤旋已久，現在正在尋找著陸的地方，但大鵬並非生病，也不是硬著陸，而是軟著陸，因此陶文建議國際投資不要追高。
在房市部分，政府積極打炒房，不過，陶文從易經卦象來看，房價不只旺到2023年，還會一路旺到2024年才見轉折點，而且南部的漲幅較大，北部漲勢已逐步進入趨緩階段。
至於整體台灣國運方面，陶文指出，今年易經卜卦流年為「天澤履卦」，雖然如履薄冰、如臨深淵，但卦象顯示活在大人羽翼之下，有大人在罩，此卦象並非不好，而是要戰戰兢兢，仍會國運昌隆。至於疫情在今年會好轉嗎？從卦相來看，疫情會一直在，消除機率不大，但重症者不會那麼多，建議養好健康、做好健康風水、疫苗要打。
當然，迎接新的一年，許多人也會想補財運，陶文表示，財位嚴格來說分3個財位，第一個財位是真正存下錢的「財庫位」，在東北方；另一位財位是「偏財位」，在正北方，但中樂透不是偏財，而是橫財，「偏財位」與做生意、投資有關係；還有一個財位是「智慧財」，也可說是「人緣財」、「創作財」，位在東南方，而且這3個財位都可以放一個聚寶盆。
不過，往年陶文會建議在聚寶盆裡面放168元或888元的硬幣，今年則建議放101元的硬幣，象徵「圓滿再加1」的概念，而且各種幣值組合都要有，若有投資外幣也可以放進去，並要選擇大肚縮口有蓋子的聚寶盆，沒蓋子就要放進櫃子裡，所謂「財不露白」。另外，大門進入玄關的方位為「明財位」，陶文建議可用白色底色的花瓶或裝飾品做擺設，並以紫紅色蝴蝶蘭、香水百合等花卉，在新春之際替自己增添今年的財運。