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虎年添財運／易經專家看旺虎年　建議「有紀律的投資」

▲迎接壬寅老虎年到來，財經易經專家陶文表示，這是太陽東昇、希望重新出現的一年，充滿商機，也適合投資布局，但因穩定的氣不夠，股市震盪較大，建議有紀律的投資會比較好。（圖／NOWnews資料照）
▲迎接壬寅老虎年到來，財經易經專家陶文表示，這是太陽東昇、希望重新出現的一年，充滿商機，也適合投資布局，但因穩定的氣不夠，股市震盪較大，建議有紀律的投資會比較好。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

2022-01-26 10:10:00

即將迎著農曆新年到來，財經易經專家、中華生活易術研究發展協會理事長陶文表示，今年是虎虎生風的「壬寅老虎年」，從天干、地支結構觀察，虎年為一個氣息的開始，也是太陽東昇、希望重新出現的一年，充滿商機，也適合投資布局，但又有條件，受到「驛馬星」變動影響，今年穩定的氣不夠，股市震盪會比較大，但要大跌也不太可能，建議設好區間，有紀律的投資會比較好。至於持續高漲的房價，從易經卦象來看，將會一路旺到2023年底，而且南部漲幅可能較大，北部漲勢已逐步進入趨緩階段。

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陶文指出，去年是「動彈不得年」，今年老虎在12地支中，是一個氣息的開始，在易經中說「帝出乎震」，震就是代表東北方，也是太陽東昇的地方，所以，今年叫太陽東昇，就是希望重新出現的年，加上今年是個太歲坐在文昌位的流年，代表充滿機會與活動力，又有驛馬星，代表行動力、轉變力超強大，這是充滿商機的年，今年一定要好好投資布局。

但也有條件，他說，因為今年穩定的氣不夠，股市不太可能漲的像去年那樣，震盪會比較大，只是要大跌也不太可能，盤勢可能呈現「Nike」走勢發展，建議投資以「學習」為出發，用「紀律」來化解「驛馬星」帶來的變動，建議掌握「七上八下」（萬七買、萬八賣）的區間操作方式。

今年國際金融市場則是易經卦象上的「雷山小過」，意指大鵬展翅已經在2021年盤旋已久，現在正在尋找著陸的地方，但大鵬並非生病，也不是硬著陸，而是軟著陸，因此陶文建議國際投資不要追高。

在房市部分，政府積極打炒房，不過，陶文從易經卦象來看，房價不只旺到2023年，還會一路旺到2024年才見轉折點，而且南部的漲幅較大，北部漲勢已逐步進入趨緩階段。

至於整體台灣國運方面，陶文指出，今年易經卜卦流年為「天澤履卦」，雖然如履薄冰、如臨深淵，但卦象顯示活在大人羽翼之下，有大人在罩，此卦象並非不好，而是要戰戰兢兢，仍會國運昌隆。至於疫情在今年會好轉嗎？從卦相來看，疫情會一直在，消除機率不大，但重症者不會那麼多，建議養好健康、做好健康風水、疫苗要打。

當然，迎接新的一年，許多人也會想補財運，陶文表示，財位嚴格來說分3個財位，第一個財位是真正存下錢的「財庫位」，在東北方；另一位財位是「偏財位」，在正北方，但中樂透不是偏財，而是橫財，「偏財位」與做生意、投資有關係；還有一個財位是「智慧財」，也可說是「人緣財」、「創作財」，位在東南方，而且這3個財位都可以放一個聚寶盆。

不過，往年陶文會建議在聚寶盆裡面放168元或888元的硬幣，今年則建議放101元的硬幣，象徵「圓滿再加1」的概念，而且各種幣值組合都要有，若有投資外幣也可以放進去，並要選擇大肚縮口有蓋子的聚寶盆，沒蓋子就要放進櫃子裡，所謂「財不露白」。另外，大門進入玄關的方位為「明財位」，陶文建議可用白色底色的花瓶或裝飾品做擺設，並以紫紅色蝴蝶蘭、香水百合等花卉，在新春之際替自己增添今年的財運。

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