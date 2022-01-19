名家論壇》韋安／藍營的「奇葩一哥」

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沈富雄所說的「不聰明」，就是為了推動「四項公投」，羅智強在凱道和全台各地，夜宿了49天，全程陪同的只有一個同志鄭照新。結果「四項公投」還是全軍覆沒。不過，羅智強還是擇日，要和鄭照新一起，準備從北徒步走到南400公里「謝票」。
沈富雄覺得，羅智強不要快活有效的藥，卻去吃很苦的藥、又無效，他覺得好奇怪。這就是羅智強與其他國民黨人最不一樣，和最「奇葩」的地方。
其實，早在幾年前，就發現羅智強有與眾不同的地方。2015年，筆者曾寫過一篇《馬英九最後的錦衣衛》。內容描述，當時失業、以文為生，還算不得上一號人物的羅智強，在國民黨江河日下，馬英九政權風雨飄搖之際，他不計個人得失，為國民黨發聲，成為當時藍營少有的，全力力挺前老闆馬英九的「保馬一哥」。
當時羅智強在自己的臉書上為此還「賭爛」，因為「錦衣衛」雖然英勇護主，但屬於惡名昭彰的東廠，形象不好。自認自己應該是忠肝義膽的趙子龍之流。
不過，羅智強確實喜歡幹傻事。2013年9月，因為捲入「政爭」，受到黨內外的夾殺而辭職。羅就從溫文儒雅的秘書幫風格，改走草鞋路線。從體制內循規蹈矩地發展，轉變成深入群眾地磨煉。
從那時至今，羅智強來回穿越過美國好幾趟，至少開車4萬5千公里。跑了50個小以上的城市，與僑界進行了50場以上大大小小的演講。還到過歐洲，開車1萬5千公里，跑了20個城市，辦了大約10場演講座談。
其實「400公里謝票」之舉，羅智強之前就有過類似的行動。在2016政黨輪替之後，他曾從墾丁步行走到基隆，一路上和網友交流座談，為藍營發聲。羅不僅空戰實力驚人，被譽為藍營「空軍總司令」，他陸戰和陸行的里程，也是台灣政治人物裡面的第一。這就是他真正「奇葩」之處。
沈富雄認為，羅智強「吃很苦的藥、又無效」，這句話有點值得的商議。
2017、2018兩年，羅智強以公車廣告和網路發聲，拉抬了3大議題，「拒投民進黨，台大有校長」、「東廠張天欽」、「北農吳音寧」等，還用公車廣告到台中、高雄，力挺國民黨市長候選人。這些都為2018九合一選舉時，所掀起「討厭民進黨」風潮，起到「點火」的作用。
如今的羅智強，確實遇到「瓶頸」，他再怎麼憑著自己的本事，努力作為，公投、中二補選、萬華罷昶，還是被「三殺」。是大環境已經徹底改變，還是他的「奇葩」和火力，已無用武之地？都值得他去仔細思考。
反正，他即將展開的「400公里謝票」之旅，一路上有的是時間，讓他感受民意，和仔細琢磨，下一步該何去何從。而總之，一步一腳印 ，與土地做如此深刻連結，負重前行的人，也必能天道酬勤。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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