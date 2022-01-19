鍾瑶羅浮宮遭竊2次　扒手囂張翻包包還摸腰

鍾瑶、田士廣今（19日）出席「會動的文藝復興 沉浸式光影藝術展」記者會，鍾瑶沒去過佛羅倫斯，希望疫情解封之後可以去義大利，了解文藝復興的歷史，談到歐洲旅遊經驗，鍾瑶記得有2次在羅浮宮看展，在這麼浪漫的地方包包卻被偷，當時一位吉普賽人女人翻了她2次包包，硬要偷，到最後鍾瑶只好抱著包包，但對方還是不死心，還繼續摸她腰間，所以鍾瑶笑說：「第一次去羅浮宮一直在防小偷，第二次才能認真看展。」
記者羅凌筠/台北報導
2022-01-19 19:00:13
而歐洲男人的浪漫眾所皆知，鍾瑶笑說也許她的臉比較有東方味，所以歐洲男人滿愛對她搭訕，即使走在路上很狼狽，都有男人想幫她拖行李。鍾瑶很直接表示她還是會先看對方長相，雖然覺得外國人搭訕的方式很直接，但能接受他們的大方。鍾瑶有個習慣，就是無論走到哪都會買明信片寄給自己，因為就像人生紀錄。而反觀田士廣，他覺得自己比較害羞不敢搭訕，鍾瑶就笑他太保守，這樣怎麼交得到女朋友啦？
台灣第一次運用穹頂投影技術，讓觀眾在9公尺高的充氣巨蛋內，近距離欣賞百花大教堂紅磚大圓拱頂的壯麗宏偉，以及壁畫「末日審判」構圖的繁瑣精細，鍾瑶一直以來都最喜歡「末日審判」，因為最近在讀聖經，知道此畫和聖經有很多關聯，唯一開心是看過「蒙娜麗莎」真跡。而田士廣曾去台南奇美博物館看歐洲藝術展，因為從小就愛達文西作品，特別是「最後的晚餐」。