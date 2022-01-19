移民署深入竹北國小　擴大宣導尊重多元、豬瘟防疫

《四方報》報導，內政部移民署新竹縣服務站赴竹北國小深耕移民輔導及多元文化宣導，提醒國小生「尊重多元」的重要，並將非洲豬瘟防疫、移工關懷及照顧等措施帶進小學校園，提升我國對多元社會的認識及學習。





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新竹縣服務站與轄內竹北國小特別在寒假前舉辦「緣來一家人」多元文化宣導活動，當天共有200多位五年級學生參與。該站移民輔導團隊除了介紹目前最新外籍移工人數、國籍、工作項目以及居留應遵守的法規外，也說明移工們在臺可能遇到的困難，例如遭受到歧視、語言隔閡或是思鄉等議題；另移民署會透過宣導活動，將政府對移工們的關心還有最新的政策規範傳達給他們。此外，也提到近期查獲泰國進口肉製品帶有非洲豬瘟病毒的案例，移民署也會藉由LINE群組以多國語言文宣即時提醒，攜帶豬肉製品入境，最重可罰新臺幣100萬元罰鍰，讓移工們更清楚這些政策規定。





宣導活動中，孩子們對移工在臺灣的生活充滿好奇，腦海中有「十萬個為什麼？」，踴躍舉手發問：「什麼是『移工』？為什麼他們要來臺灣工作？」、「他們來臺灣工作可以有健保嗎？」等問題，但在移民署詳細的介紹及說明後，他們豁然開朗，也更了解移工在臺應遵守規範還有享有的福利，更在豬瘟宣導後紛紛表示，要回家提醒家中長輩，不要購買來路不明的豬肉，一起守護臺灣豬。





移民署新竹縣服務站站主任黃清欽表示，尊重多元文化以及擁有正確法治教育是重要的課題，希望藉此活動讓學生從小就擁有國際觀並對政府移民輔導照顧措施有初步了解。並在此再次提醒大家，千萬不要違規將肉製品以郵包寄送或親自攜帶等方式帶入臺灣，若遭查獲恐將面臨新臺幣20萬至100萬罰則，務必注意切勿不慎觸法。



