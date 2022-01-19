酒駕修法「卡」在法務部 蔣萬安轟：還要多少家庭破碎
高雄BMW酒駕車禍釀成一死三傷，引發輿論群情激憤，相隔不到一個月時間，上週日台南又發生女藝術家命喪酒駕輪下的憾事，朝野立委有共識加重酒駕刑責，但法務部僅同意將酒駕致死再犯期間從5年延長到10年，對於其他建議皆態度保留。對此，國民黨立委蔣萬安表示，究竟還要多少家庭因酒駕破碎，才能讓政府積極以對？
記者羅婉庭／台北報導
2022-01-19 19:12:25｜2022-01-19 19:13:35
蔣萬安晚間發文表示，農曆春節前夕，全台各地實施酒駕大執法，但許多民眾依舊抱持僥倖心態以身試法，抓不怕也罰不怕，究竟還要多少無辜的生命犧牲，多少家庭破碎的悲劇，才能讓政府積極以對，讓酒駕者付出應有的代價。
蔣萬安說，立法院司法法制委員會今天繼續排審加重酒駕刑責的「刑法第一百八十五條之三條文修正草案」，包含他的提案在內，朝野各黨委員共提出14個草案版本，希望修法加重酒駕刑度，達到嚇阻效果。原以為在朝野都有共識嚴懲酒駕，應該可以很快地完成修法，但從法務部提出報告中，卻只將酒駕致死再犯期間從5年延長到10年，針對刑責提高提保留態度，這樣的修法完全無法回應各界的期待。
蔣萬安呼籲，嚴懲酒駕、強力執行，不該只淪為口號，週五將繼續審查，呼籲朝野共同支持修法，讓酒駕者付出應有的代價！修法嚴懲刻不容緩。