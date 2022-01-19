2022冬衣送暖！新事傳愛給外籍漁工　讓愛延續在北海岸

《四方報》報導，由於寒流不斷，影響外籍漁工在港邊及海上作業時的保暖，新事社會服務中心讓愛延續，在2021年底「暖心暖衣 "漁"你一起關懷」冬衣送暖活動順利結束後，仍然看見許多沒拿到物資的外籍漁工有保暖的需求，因此持續向社會大眾募集禦寒物資，於1月18日前往八斗子漁港、深澳漁港及正濱漁港進行禦寒物資發送，希望能夠滿足保暖上的需要，同時感謝並支持外籍漁工的貢獻與努力。





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新事社會服務中心感謝民眾的愛心捐贈與捐款、財團法人天主教博愛基金會長期合作與捐款、耕莘文教院熱情支持新事餅乾義賣活動，活動當天由新事徐森義神父、謝詩祥神父及鍾佳伶主任帶領新事漁工行動服務隊，前往八斗子漁港、深澳漁港及正濱漁港進行禦寒物資發送，在寒風細雨中，讓在港內的外籍漁工都能收到社會大眾的愛心，感受台灣這塊土地上的溫暖與感謝。





▲新事社會服務中心於1月18日前往八斗子漁港、深澳漁港及正濱漁港進行禦寒物資發送。（圖／新事社會服務中心提供）

活動當天一早，由於寒流的影響加上風浪大，許多漁船未出港，漁工們大多在港內做整補漁船及漁具的工作。新事活動團隊抵達各漁港前，漁工們已接獲通知陸續前來排隊，也因發放經驗豐富、與漁港工作人員熟識等，事前能規劃充足、動線流暢，將一份份禮物發送至每位漁工的手中，大家不僅能開心的拿到滿意的衣物，也減少了等待時間造成群聚感染風險。在發送的同時，新事漁工專員也利用時間宣導今年起調高基本工資的消息，使漁工能知道自己的權利，並再次叮嚀防疫資訊，要保護自己及他人。





此次送暖活動，新事邀約在地的資源夥伴一同參與，如基隆市警察局外事科、基隆市漁會及瑞芳漁會，讓在地的資源夥伴能夠透過活動更貼近外籍漁工，在良好的互動下，增進彼此的信任，而不再是冷冰冰的規定與法條。活動進行約兩小時，便將物資全數發送完畢，在寒風細雨中溫暖完成。共計三座漁港470位東南亞外籍漁工受益，發送有300件全新棉被、113件外套、71件厚長袖、其他襪子、毛帽、頭套、發熱衣、保暖褲等禦寒物件共334件。期待這次的活動能夠讓更多社會大眾看見而感動支持，一起與新事持續關注這群海上的遊子，陪伴他們在台的工作與生活，並給予適當的協助也安穩在異鄉的心。



