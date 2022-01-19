江啟臣轟法務部：國人生命在政府眼裡竟如此輕賤

繼高雄發生BNW釀一家四口三死的悲劇後，日前台南又發生酒駕肇事致死案件，一名女性藝術家命喪輪下，社會負面情緒持續高漲，朝野立委也有共識加重酒駕刑責，但法務部今（19）日於委員會報告中持態度保留。對此，國民黨立委江啟臣批評，難道國人的生命在政府眼裡竟是如此輕賤。
記者羅婉庭／台北報導
2022-01-19 19:29:15
今日司法法制委員會審查刑法185之3的酒駕加重刑罰條款，朝野立委與法務部未達成共識，將於週五續審。出席會議的江啟臣於會後發文表示，上次法務部承諾將會提出修正條文，但今日卻看不到建議修正條文，只看到法務部的報告提到，把酒駕致死傷再犯從5年延長為10年，其餘均未調整，政府高喊酒駕零容忍，說要嚴懲重罰、遏止酒駕，結果連最低本刑也不願提高。
江啟臣說，法務部本次僅將再犯期間延長為10年，也就是第一次酒駕肇事致死只處3年以上10年以下有期徒刑，在10年內再犯才能重判到無期徒刑，這不是給酒駕者再次奪人性命、毀人家庭的機會嗎？政府是要社會容忍酒駕者一犯再犯奪走國人生命嗎？
江啟臣強調，行政院長蘇貞昌稱「酒駕致死同故意殺人」、法務部長蔡清祥說「朝殺人罪方向修法」，最後竟然只延長再犯年限，刑度完全不調整，重蹈上次「有修等於沒修」的覆轍，政府的酒駕零容忍是在容忍酒駕者一犯再犯、置國人生命安全於不顧。