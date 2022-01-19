強颱重創菲律賓！移工為家鄉募款  手作螃蟹船義賣助災民

《四方報》報導，12月中強颱雷伊重創菲律賓南部與中部地區，造成至少400人罹難與50萬人無家可歸，災情慘重形同國難。在花蓮的菲律賓移工心繫家鄉，緊急動員義賣募款，於1月16日上午9:30-11:30，齊聚明禮路55號的依得商店，手工製作菲律賓小漁船（簡稱螃蟹船）進行義賣，除了積極尋求友好團體幫助，也懇請有移工的雇主及台灣民眾伸援。





我是廣告 請繼續往下閱讀

來自菲律賓的依得當了11年台灣媳婦，深知異鄉移工生活艱辛，盡心盡力幫助國人，但這一次的情況是繼2013年海燕颱風之後最恐怖的一次。她感嘆地說，這次的重災區以雷伊泰島西南的保和島、西邊的宿霧島，和南邊的蘇瑞高省為主，家戶幾乎被夷為平地，很多沿海小島也幾乎全毀。移工來自家鄉的照片裡，有面目全非的瓦礫堆、透著天光的空架子屋舍、愁苦哀傷的災民，種種駭人景象令人鼻酸。





熱心公益的依得希望協助菲律賓受災家庭，遂找到好人會館幫忙，該組織透過網路力量號召粉絲捐款，採取小額救濟的方式，已經幫助250戶重災村民買食物用品。然而，需要幫助的還有很多，善款卻已不足。好人會館希望移工匯聚更多聲量，引起台灣社會關注並進而行動贊助，因而舉辦義賣手作螃蟹船活動。





好人會館向社會呼籲，春節已接近倒數計時，懇請更多台灣朋友以大愛至善，協助菲律賓風災災民，用2000元幫助一戶家庭生活一個月，即可獲得一艘移工手作螃蟹船，懇請幫忙受災家庭得以溫飽。



