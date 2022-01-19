全國首創！彰化縣要仲介提供外籍看護證明文件

《四方報》報導，為讓民眾了解移工業務服務專線及相關就業服務法規定，彰化縣政府18日舉辦「關懷移工好貼心 雇主聘僱好安心」移工業務服務專線宣導記者會，縣府勞工處長柯呈枋出席宣導，鼓勵民眾多加運用「7297228」或「1955」24小時專線解決移工聘雇問題；此外，彰化縣也首創要求「專長證明」及「行為良好」之證明文件，以把關外籍看護品質、改善勞雇糾紛。





我是廣告 請繼續往下閱讀

縣府勞工處長柯呈枋指出，為了解雇主聘僱移工情形，縣府勞工處於受理外籍看護工入國通報後於2周內先進行雇主電話關懷，並於3個月內進行訪視移工工作及生活照顧適應情況，近期就關懷約300多個案例，同時協助勞雇雙方建立關係與溝通管道，減少爭議情形發生。





為了讓雇主安心，縣府建置04-7297228服務專線提供民眾諮詢移工事宜，雇主如有各項移工聘僱問題，都可直接撥打前開專線，由專人提供諮詢並協助處理，非上班時間勞工處亦有輪值人員接聽並協助民眾。此外，為了幫縣民把關外籍看護工照護品質並強化仲介公司引進外籍看護工責任，勞工處要求雇主向縣府通報聘僱外國人入國通報時除依規定檢附通報單等文件，須另檢附外籍看護工「專長證明」及「行為良好」之證明文件，以保障被看護人權益，是項措施並為全國首創。





勞工處表示，至雇主家中進行訪視時，也會關懷看護工照顧被看護人情形及互動是否良好，若發現被看護人疑似有遭施暴或受虐情形，將主動實施調查；另雇主所聘僱之移工如因勞資爭議無法繼續維持聘僱關係，惟被照顧人仍有照顧需求，勞工處將立即協助轉介衛生局或社會處窗口，以利後續照護資源可立即介入，因應雇主照護需求。



