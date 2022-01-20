朝聖「日本3大來台名店」　星乃珈琲、唐吉訶德二店開幕

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店內人氣最高的「窯烤舒芙蕾熱蛋糕」，可是在日本掀起排隊熱潮，台灣引進所有日本獨家配方原料，以日本九州熊本珍珠麵粉、丹麥100%純天然奶油及法國鮮奶油調製而成，堅持手工現點現做。
歡慶開幕，1/20(四)～1/25(二)首六日，前25組現場客人點飲品，即送招牌「窯烤舒芙蕾熱蛋糕(S)」一份（以桌計算）。1/26(三)～2/6(日)來店消費滿888元（不含服務費），即贈送日本進口「星乃精選濾掛咖啡」一份（恕不累計計算）。
星乃珈琲店天母店
地點：台北市士林區天母東路68號（新光三越台北天母店一館2樓）
時間：週日至週四11:00～21:30；週五及週六11:00～22:00
唐吉訶德DON DON DONKI二號店，選址於有「台灣的秋葉原」之稱的忠孝新生商圈，以鳥居、面具、燈籠與達摩等和風元素，打造濃濃日本風格，賣場入口還有DONPEN與秋田犬並立的大型裝置超吸睛。更增設手推車服務，並擴大動線讓大家逛街採買更方便。
從美妝、家居、零食食品與雜貨，還有大家最愛逛的生鮮與熟食區，二號店還獨創日本工藝區。除了原有的烤地瓜攤位，更推出全新四種美食專櫃攤位，現烤日式糰子MOCCHI-MOCHI、稻荷壽司玉屋專賣豆皮壽司、牛串近藤現烤和牛串，彩食健美專賣甜食控最愛的大福。
唐吉訶德DON DON DONKI二號店
地點：台北市中正區八德路1段55號B1
時間：24小時營業
源自的福岡的REC COFFEE冠軍咖啡，去年4月於台中西屯區開設首間海外分店，於26樓高樓美景，設置採光極好的旗艦店，緊接著於年底試營運海外首家街邊店，二號店台中崇德店，開闊愜意的格柵設計，引進大片陽光穿透進室內，還在牆上設置「我和你，多了一杯咖啡的回憶」手寫字，很對文青的胃。
曾獲多次日本咖啡師大賽冠軍，以精品手沖咖啡聞名的REC COFFEE，一律使用自家烘焙的咖啡豆，並於店內設置咖啡豆試聞及試喝專區，可以確認口味後再點餐，除了菜單上的午茶點心，甜點櫃中的精緻蛋糕更常被尋訪客人秒殺。
歡慶開幕，1/17(一)起凡至崇德店，消費單筆滿NT$500元，贈送插畫家阿蕉合作明信片乙份（乙份3入，有3款不同樣式。數量有限，送完為止）
REC COFFEE台中崇德店
地點：台中市北屯區昌平東一路32號1樓
時間：每日10:00～18:00
注意事項：無開放預約訂位、不限時，每日09:45現場開放登記候位，每日候位組數超過最大容納量會停止登記並同步公佈於IG／FB限時動態