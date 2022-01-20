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朝聖「日本3大來台名店」　星乃珈琲、唐吉訶德二店開幕

▲1/20星乃珈琲天母店、唐吉軻德二號店都選在今天開幕！日本3大來台名店接連來台展店，不能去日本也能回味日本味。（圖／翻攝自台灣星乃珈琲店FB）
▲1/20星乃珈琲天母店、唐吉軻德二號店都選在今天開幕！日本3大來台名店接連來台展店，不能去日本也能回味日本味。（圖／翻攝自台灣星乃珈琲店FB）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-01-20 10:14:59

不能出國實在太悶了！好險2022年有「日本3大來台名店」新開幕，讓大家不用飛出國就可以嚐鮮。人氣超高的星乃珈琲店HOSHINO COFFEE，繼新光三越台北南西店、台北信義新天地A8店後，於台北天母店一館2F盛大開募來台第三家門市，在完美復刻昭和年代的復古懷舊風情裡，品嚐在日本掀起排隊熱潮的經典「窯烤舒芙蕾熱蛋糕」。日本知名的連鎖雜貨唐吉訶德DON DON DONKI二號店，今（20）日於忠孝新生光華商圈盛大開幕，佔地1540平方公尺，採用鳥居、達摩和風元素的日系店裝，同樣24小時營業，獨創日本工藝區，並設置四種全新美食專櫃攤位，供應現烤日式糰子MOCCHI-MOCHI、稻荷壽司玉屋、現烤和牛串近藤、大福專賣店彩食健美。而福岡冠軍咖啡REC COFFEE於本週正式開幕二號店台中崇德店，成為該品牌海外首家街邊店，開闊愜意的穿透式空間，讓陽光陪你喝咖啡。

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▲星乃珈琲店天母店貫徹復古懷舊風情。（圖／新光三越提供）
▲星乃珈琲店天母店貫徹復古懷舊風情。（圖／新光三越提供）
以濃厚日式昭和風情聞名的星乃珈琲店，所有傢俱及餐具皆從日本空運來台，以華麗水晶吊燈搭配古典皮質沙發，並在復古造型書櫃上陳設人文氣息滿滿的圖畫和裝飾小物，特別打上溫暖而懷舊的黃光，烘托低調典雅的復古奢華氣息，連在台灣的門市也總是一位難求。

▲草莓舒芙蕾熱蛋糕。（圖／新光三越提供）
▲草莓舒芙蕾熱蛋糕。（圖／新光三越提供）
店內人氣最高的「窯烤舒芙蕾熱蛋糕」，可是在日本掀起排隊熱潮，台灣引進所有日本獨家配方原料，以日本九州熊本珍珠麵粉、丹麥100%純天然奶油及法國鮮奶油調製而成，堅持手工現點現做。

▲京都抹茶與抹茶拿鐵。（圖／新光三越提供）
▲京都抹茶與抹茶拿鐵。（圖／新光三越提供）
歡慶開幕，1/20(四)～1/25(二)首六日，前25組現場客人點飲品，即送招牌「窯烤舒芙蕾熱蛋糕(S)」一份（以桌計算）。1/26(三)～2/6(日)來店消費滿888元（不含服務費），即贈送日本進口「星乃精選濾掛咖啡」一份（恕不累計計算）。

星乃珈琲店天母店
地點：台北市士林區天母東路68號（新光三越台北天母店一館2樓）
時間：週日至週四11:00～21:30；週五及週六11:00～22:00

▲唐吉訶德DON DON DONKI二店，賣場中可以見到鳥居、面具、燈籠與達摩等和風元素。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲唐吉訶德DON DON DONKI二店，賣場中可以見到鳥居、面具、燈籠與達摩等和風元素。（圖／記者劉雅文拍攝）
唐吉訶德DON DON DONKI二號店，選址於有「台灣的秋葉原」之稱的忠孝新生商圈，以鳥居、面具、燈籠與達摩等和風元素，打造濃濃日本風格，賣場入口還有DONPEN與秋田犬並立的大型裝置超吸睛。更增設手推車服務，並擴大動線讓大家逛街採買更方便。

▲唐吉訶德DON DON DONKI二店，推出全新四種美食攤位，圖為現烤和牛串專賣攤位牛串近藤。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲唐吉訶德DON DON DONKI二店，推出全新四種美食攤位，圖為現烤和牛串專賣攤位牛串近藤。（圖／記者劉雅文拍攝）
從美妝、家居、零食食品與雜貨，還有大家最愛逛的生鮮與熟食區，二號店還獨創日本工藝區。除了原有的烤地瓜攤位，更推出全新四種美食專櫃攤位，現烤日式糰子MOCCHI-MOCHI、稻荷壽司玉屋專賣豆皮壽司、牛串近藤現烤和牛串，彩食健美專賣甜食控最愛的大福。

唐吉訶德DON DON DONKI二號店
地點：台北市中正區八德路1段55號B1
時間：24小時營業

▲REC COFFEE咖啡店內充滿禪意而溫暖。（圖／翻攝自REC COFFEE官網）
▲REC COFFEE咖啡店內充滿禪意而溫暖。（圖／翻攝自REC COFFEE官網）
源自的福岡的REC COFFEE冠軍咖啡，去年4月於台中西屯區開設首間海外分店，於26樓高樓美景，設置採光極好的旗艦店，緊接著於年底試營運海外首家街邊店，二號店台中崇德店，開闊愜意的格柵設計，引進大片陽光穿透進室內，還在牆上設置「我和你，多了一杯咖啡的回憶」手寫字，很對文青的胃。

▲不只冠軍咖啡吸睛，日本甜點也是難以拒絕的亮點。（圖／翻攝自REC COFFEE Taiwan FB）
▲不只冠軍咖啡吸睛，日本甜點也是難以拒絕的亮點。（圖／翻攝自REC COFFEE Taiwan FB）
曾獲多次日本咖啡師大賽冠軍，以精品手沖咖啡聞名的REC COFFEE，一律使用自家烘焙的咖啡豆，並於店內設置咖啡豆試聞及試喝專區，可以確認口味後再點餐，除了菜單上的午茶點心，甜點櫃中的精緻蛋糕更常被尋訪客人秒殺。

歡慶開幕，1/17(一)起凡至崇德店，消費單筆滿NT$500元，贈送插畫家阿蕉合作明信片乙份（乙份3入，有3款不同樣式。數量有限，送完為止）

REC COFFEE台中崇德店
地點：台中市北屯區昌平東一路32號1樓
時間：每日10:00～18:00
注意事項：無開放預約訂位、不限時，每日09:45現場開放登記候位，每日候位組數超過最大容納量會停止登記並同步公佈於IG／FB限時動態

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