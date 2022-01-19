台中天津路年貨大街今開幕 民眾辦年貨還能抽大獎

台中市天津路服飾商圈今日起至30日，舉辦「服服昇豐過好年」年貨大街，集結約200家攤商與周邊批發服飾店，一片喜氣洋洋。市長盧秀燕參加開幕並抽出價值1萬5千元的純金小老虎，由陳姓幸運市民獲獎。盧市長表示，「防疫做得好，大家拼經濟」，因為台中疫情相對平穩，民眾才能安心逛大街辦年貨。

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盧市長表示，台中天津商圈是全國指標性服飾商圈，過年就是要「戴新帽、穿新衣、買新鞋」，天津商圈也祭出非常優渥的折扣及摸彩券活動，只要來現場消費就有機會中獎，她大聲打廣告，歡迎大家來台中天津商圈辦年貨，選購服飾，歡喜過好年。

▲中市天津路年貨大街今開幕，市長盧秀燕抽出價值1萬5千元的純金小老虎，由陳姓幸運市民獲得。（圖／記者金武鳳攝，2022.1.19)

盧市長也不忘提醒民眾做好防疫，包括年貨大街不開放試吃，請民眾落實全程戴口罩。因為病毒無法百分之百控制，萬一有風吹草動，市府不排除進行管制或備案，例如減少容留人數或其他限制性措施，最壞的狀況就是取消活動，市府將持續努力防疫，也請大家共同落實相關防疫工作，平安過好年。

▲中市天津路年貨大街今開幕，除了批發服飾，還邀集200多攤南北乾貨、糖果餅乾等年貨參展，方便民眾辦年貨。（圖／記者金武鳳攝，2022.1.19)

天津商圈管理委員會主委吳永芳表示，考量今日開幕式在平日舉辦，部分民眾無法參加，1月23日將再舉辦天津年貨大街歲末慶典，發放888個新春「萬得虎紅包」。

此外，年貨大街期間至商圈會員店家消費滿300元還可獲得摸彩券，摸彩品有GOGORO-viva 1台、iPhone 13手機2支、商圈5000元購衣券3名及1000元購衣券168名，總價值達40萬元，年貨大街摸彩箱封箱時間為1月30日中午12時，並於當日下午3時抽出獎項，歡迎民眾到天津商圈買年貨、添新衣。

台中市政府經濟發展局表示，天津年貨大街每年都吸引數十萬人前來迺街採購，且招募攤商不與原有服飾商圈店家商品重複，走一趟年貨大街，舉凡糖果餅乾、南北乾貨、特色小吃及批發服飾等應有盡有，可謂共同建構異質市場，方便民眾採購，也擴大經濟效益。













