新舊豪宅各有優勢！地段空間、話題比一比　想增值有眉角

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老豪宅基地大使用坪數高 新豪宅安全性較佳
住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，像帝寶這樣的老豪宅，優勢首先就是基地面積夠大，且大多位於蛋黃區精華地段，並且由於使用舊建築法規的因素，室內使用面積也比較大；不過，有部分老式建築在規劃上比較老舊，可能公設會不像新豪宅那麼新穎或先進。
台灣房屋信義安和特許加盟店經理林韻瑜指出，北市老豪宅區塊大多位於敦化、仁愛路上，現在都位於蛋黃區，這些是現在建案很難搶到的黃金地段，因此生活機能一定相對較好。
至於台北市新豪宅聚落，則以101周邊的信義計畫區最為知名。經營該區許久的在地房仲林韻瑜表示，新豪宅的優勢首先就是有新的建築工法，也會有新的制震方式，當然安全性上會比較好，另外最重要一點是，新的豪宅大樓通常會考慮到用戶的車位問題，因此車位基本標配一定是2到4個，甚至更多也不一定，但這在舊豪宅社區就可能就無法擁有這麼多車位。
舊豪宅鍍金地段不敗 新豪宅話題性強有增值空間
而在房價上，新舊豪宅那些差異？全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，舊豪宅屋齡較舊，若沒有妥善保養，屋況通常較差一些，因此價碼上有折價空間，但老豪宅的好處就是地點位置卓越，因此房價抗跌性相當高。新豪宅在公設上比較注重科技性的規劃，但由於建築法規影響，室內坪數較少，相對來說價位也較高，不過新豪宅每每推出總能創造話題性，也有相當的市場討論度，因此後續轉手後比較有增值空間。
至於在持有成本方面，瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛則指出，新舊豪宅在管理費、稅金上相差不大，但可能因為新舊豪宅的訴求不同，有些舊豪宅的會有較大的宴會廳、健身房或是庭院等空間，因此管理費用就比較高；相對來說，近年來的預售豪宅在公設上著墨較少，除非是特定幾個標榜飯店式管理的建案，不然相對維護成本跟管理費就沒這麼高。
另一方面，根據地方房仲業者反映，北市兩大豪宅社群大安區與信義計畫區中，分屬於老城與新計畫區，但兩者似乎有「瑜亮情結」，甚至不少老豪宅社區住戶不願跨過基隆路到信義區看房。據了解，有不少老台北人認為，信義計畫區在過去年代大多是草地、農田，甚至往南方遠眺是面向整山的墓園，因此在風水上或是觀感上較為不佳，導致住民移居風氣較少。
無論房子新舊 交屋前沒驗屋風險都高
新舊豪宅除了上述「看得到」的差異外，還有些內行人才懂的端倪。有無數驗屋經驗的鴻宇健康驗屋創辦人林泰宇分享，通常驗出較多問題的都是舊豪宅，其中有些舊豪宅經過拉皮、裝潢，看不出屋況，但經由專業儀器與人員檢測，就能看出電線老舊，這都會使未來住戶發生意外的機率增加。尤其是15年前設計的豪宅，可能電壓、斷路器以及電線等規格，都沒現代住宅先進，再加上近年來微波爐、吹風機等高功率電器用品大增，用久了都會讓住宅安全性大打折扣。
至於新豪宅在驗屋時出現的狀況，需注意的就是土水工程的施工品質，例如梯度不平、滲漏水等問題，尤其是新房子在蓋好後，未經過長期日曬雨淋，可能都不會發現會有滲漏水等疑慮。林泰宇強調，豪宅雖然建築成本拉高不少，但施工人員的水平仍是相同，有些工人抽菸、吃檳榔後亂丟菸蒂與檳榔渣，或是在工地內清洗工具，都會將垃圾與水泥堆積在水管當中，最終導致新豪宅剛蓋好不久就會有積水問題，有些案子一經過專業查驗，就發現排水孔堆滿雜物。「新舊豪宅各有優缺，消費者在交屋之前，最好仍是找公正的第三方單位進行檢驗，以免花上大錢入住後，才發現剛買的新屋竟是千瘡百孔。」