安雅泰勒喬伊美聲太扯　《迷離夜蘇活》線上看得到

▲安雅泰勒喬伊（左）主演的《迷離夜蘇活》即將上架CATCHPLAY+。（圖／CATCHPLAY提供）
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▲安雅泰勒喬伊（左）主演的《迷離夜蘇活》即將上架CATCHPLAY+。（圖／CATCHPLAY提供）
娛樂中心／綜合報導
2022-01-20 01:00:00
憑《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）走紅全球的女星安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy），兼具演技與空靈美貌，片約接到手軟，更有消息指出她將加入漫威蜘蛛人宇宙。日前安雅在IG上貼出一段
自己練習駕車甩尾的影片，雖未露臉卻引發熱議，共累積107萬次觀看，更有網友猜測這是她為了接班演出莎莉賽隆Charlize Theron的《瘋狂麥斯》（Mad Max）前傳所做的訓練，讓影迷直呼期待。
而女神除了解鎖帥氣新技能外，在2月17日於CATCHPLAY+影音平台搶先上架的復古絕美驚悚片《迷離夜蘇活》（Last Night in Soho）中也大秀舞技和天籟美聲，她說：「我認為從觀眾的角度去聆聽角色毫無保留地清唱，能增添一絲脆弱，也讓觀眾更了解她，更在乎發生在她身上的事。」而鬼才導演艾德格萊特（Edgar Wright）也表示當初找上安雅，其實完全不知道她這麼會唱歌，他說：「我以為安雅是為了得到角色所以才說她會唱歌，沒想到她的歌聲根本就是巨星等級的，我實在太幸運了！」 ▲安雅泰勒喬伊秀甩尾特技。（圖／Anya Taylor-Joy IG） 《迷離夜蘇活》集結《兔嘲男孩》（Jojo Rabbit）湯瑪遜麥肯錫（Thomasin McKenzie）和安雅泰勒喬伊兩位影壇新星，描述懷抱夢想的時裝系學生艾洛斯意外透過鏡子回到1966年的倫敦蘇活區，遇見了迷人的駐唱歌手珊蒂，卻也目睹了美好偶像淪為男性玩物、逐漸走向毀滅的過程。 ▲安雅泰勒喬伊在《迷離夜蘇活》秀舞技和歌喉。（圖／CATCHPLAY提供）
電影藉由奇幻的穿越設定和光鮮亮麗的霓虹色調訴說女性受到性別壓迫的暗黑童話，安雅泰勒喬伊也分享一段走紅後為自己挺身而出的經歷，她說：「有一次我獨自走在街上，面對二十幾個舉著相機的男人一路跟拍，我整個嚇壞了，跑回家大哭一場，但後來我知道該怎麼做了。隔天我走出去對他們說『嗨，我叫安雅，大家把相機放下，我們先打個照面吧。』我不是獵物，所以我不想逃跑，我寧願把話說開『我理解這是你們的工作，但也希望你們理解這樣我會受到驚嚇，我們能不能找到一個你好做事我也不那麼害怕的辦法呢？』」
無論戲裡戲外，安雅都不吝表現女性的脆弱，也以實際行動展現女性的堅強，不僅作品叫好叫座，她亦成為許多時下年輕女孩崇拜的對象。（編輯：楊穎軒）