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台灣燈會超狂！衛武營建築體成高雄主燈　化身光舟劇場

▲台灣燈會史上首次雙主燈，高市府聯手衛武營首創360度沉浸光影劇場。（圖／高市府觀光局提供）
▲台灣燈會史上首次雙主燈，高市府聯手衛武營首創360度沉浸光影劇場。（圖／高市府觀光局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-01-19 20:36:07

2022台灣燈會重返高雄，高雄市政府開創台灣燈會首例，將於愛河灣及衛武營打造雙主場。交通部觀光局今日公佈由中央所打造的「鳳彩飛舞」主燈，與在衛武營展區推出的高雄地方主燈「《武營晚點名》島嶼記憶‧光舟劇場」繽紛爭艷，這也是台灣燈會史上首次「同場域、雙主燈」輝映，虛實相輔、精彩可期。

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▲高市府聯手衛武營，大船化身高雄主燈「光舟劇場」展演島嶼記憶。（圖／高市府觀光局提供）
▲高市府聯手衛武營，大船化身高雄主燈「光舟劇場」展演島嶼記憶。（圖／高市府觀光局提供）
此次由交通部觀光局所規劃的中央燈區將座落於衛武營都會公園中，佔地10公頃，約占此次燈會雙場域近百公頃的10%。交通部觀光局將燈區分為「主燈、副燈與藝湛人、自由風、生態圈、同樂匯、未來遊」五大燈區，以傳統花燈工藝及科技互動燈飾打造。主燈「鳳彩飛舞」以具象台灣帝雉昂首台灣玉山來象徵鳳山，更以翔雲鳳凰祈願太平盛世、疫病遠離。

高雄主燈則由副市長史哲、衛武營藝術總監簡文彬領軍，攜手製作「《武營晚點名》島嶼記憶‧光舟劇場」。為將衛武營純白建築南側與西側長達381公尺的建築體打造成高雄主燈、幻化為光舟劇場，創紀錄動用18台3萬流明、7台2萬流明的投影機，打造台灣史上首見的巨幅光影展演劇場。

光舟劇場展演將以島嶼記憶為命題，在小號緩奏熄燈號中，帶領觀眾們穿梭進入島嶼的深遠記憶中。以光影在建築載體上說台灣、高雄的故事。

▲高市府聯手衛武營，大船化身高雄主燈「光舟劇場」展演島嶼記憶。（圖／高市府觀光局提供）
▲高市府聯手衛武營，大船化身高雄主燈「光舟劇場」展演島嶼記憶。（圖／高市府觀光局提供）
副市長史哲表示：「台灣燈會此次重返高雄，我們期望作品能夠與城市的脈絡所連結，更與城市的場域對話。衛武營不僅是台灣燈會展區的一棟建築物，更是台灣燈會的最佳夥伴。這，打破了台灣燈會紀錄，首次有表演場館加入台灣燈會，更一同推出高雄主燈。」

簡文彬總監表示：「這一次『台灣燈會』在高雄，衛武營與高雄市政府合作推出《武營晚點名》島嶼記憶‧光舟劇場，由視覺總監王奕盛、舞台設計張哲龍、燈光設計沈柏宏與音樂設計柯智豪四位大師攜手合作，透過投影融合島嶼豐厚的文化、城市堆疊的記憶，完整呈現這座城市的多元與耀眼。另外在燈會期間衛武營的廳院與公共空間更匯集了科技、時尚設計、節目演出等豐富精彩活動，誠摯邀請大家一起來衛武營共賞專屬的美好『光』景。」

《武營晚點名》島嶼記憶‧光舟劇場，將從2月1日起至2月28日，每天晚上6點15分開始，每隔30分鐘展演一次。更多資訊請上2022台灣燈會在高雄官網查詢。

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