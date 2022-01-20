「台版新垣結衣」晚上暗黑解衣　眾老公按讚收藏

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除了模特兒之外，希希也用心經營YouTube頻道，其中有因為經期不順去接受身體全方位暖宮明目針灸，之後笑說調理完之後「可以生了！」JKF女郎希希說：「做YouTuber是非常燒錢的一件事，但我還是想要拍下去，那才是能留下來的東西，一個紀錄自己的過程！節目裡百無禁忌的開玩笑，大喇喇的和大家玩成一片，超自然表現也可以讓粉絲更認識我。」這幾年因為疫情生活有了大轉變，JKF女郎希希在疫情前集資在西門町開了拉麵店當作副業成為最美闆娘。JKF女郎希希：「沒想到疫情一燒到現在都沒有平息，只能忍痛終結束這項副業，但吃過拉麵的人都讚譽有佳，希望這次的失敗可以讓我累積經驗，當作人生的養份。」
回顧2021年，人們雖然並未完全脫離疫情的魔掌，卻也立下許多國際大事，希希替這一年選出「創」這個代表字，感慨說著：「2021是受疫情影響的第二年，但大家逐漸開創自己的不同面向，或是開發新的領域，跳脫原有的舒適圈，算是一種強迫轉型嗎？但我覺得找出突破點是好的，創這個字也滿體現於2021年的我，的確也做了很多以前沒試過的！」雖然剛面臨小轉型，希希並不急於讓自己的作品變得多產，期望能在之中成為某一方面的指標，但無論如何她都會帶著一如往常的冒險家精神，在新的一年嘗試不同的可能，和粉絲們一起迎接2022年！更多專訪內容請見1月號JKF雜誌！此外，追蹤JKF的官方Twitter（＠jkftaipei）收看更多女優、美女新訊吧！（編輯：楊穎軒）