COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

「台版新垣結衣」晚上暗黑解衣　眾老公按讚收藏

▲希希是JKF 1月封面女星。（圖／JKF提供）
▲希希是JKF 1月封面女星。（圖／JKF提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-01-20 02:00:00

亞洲男性娛樂第一品牌JKF 1月封面女星邀請「台版新垣結衣」，JKF女郎希希擁有國民老婆的稱號，外型清新脫俗搭配短髮俏麗，在IG擁有21萬的高人氣，首次拍攝JKF封面的希希脫衣解放胴體，眾老公按讚收藏。JKF女希希郎憑著清新臉孔魔鬼身材以新人之姿拍攝JVID影片寫真「【首次無內衣尺度 濕身的極緻性感】」寫真集受到廣大迴響，不到一年內隨即登上JKF封面女郎，未來發展潛力不可限量。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲希希是JKF力捧女郎。（圖／JKF提供）
▲希希是JKF力捧女郎。（圖／JKF提供）
JKF女郎希希分享「我覺得有新的突破時，大家會有新鮮感，確實可以增加不少新粉絲，但我也時刻提醒自己不要一下子尺度開太大！」有學生氣質的希希在社群上總是展現陽光笑容，私底下的個性也像個大女孩般，她說：「我相信每個人都有黑暗面，但希望自己能在鏡頭前帶給大家歡笑，聽過滿多女生有容貌焦慮的狀況，我心裡都想著不能跟她們一樣，盡可能保持樂觀！」

▲希希提醒自己，不要一下子尺度開太大。（圖／JKF提供）
▲希希提醒自己，不要一下子尺度開太大。（圖／JKF提供）
除了模特兒之外，希希也用心經營YouTube頻道，其中有因為經期不順去接受身體全方位暖宮明目針灸，之後笑說調理完之後「可以生了！」JKF女郎希希說：「做YouTuber是非常燒錢的一件事，但我還是想要拍下去，那才是能留下來的東西，一個紀錄自己的過程！節目裡百無禁忌的開玩笑，大喇喇的和大家玩成一片，超自然表現也可以讓粉絲更認識我。」這幾年因為疫情生活有了大轉變，JKF女郎希希在疫情前集資在西門町開了拉麵店當作副業成為最美闆娘。JKF女郎希希：「沒想到疫情一燒到現在都沒有平息，只能忍痛終結束這項副業，但吃過拉麵的人都讚譽有佳，希望這次的失敗可以讓我累積經驗，當作人生的養份。」

▲希希集資開拉麵店，成為最美闆娘，但人氣不敵疫情夢魘，忍痛關店。（圖／JKF提供）
▲希希集資開拉麵店，成為最美闆娘，但人氣不敵疫情夢魘，忍痛關店。（圖／JKF提供）
▲希希期許2022年帶著冒險家精神，嘗試不同的可能。（圖／JKF提供）
▲希希期許2022年帶著冒險家精神，嘗試不同的可能。（圖／JKF提供）
回顧2021年，人們雖然並未完全脫離疫情的魔掌，卻也立下許多國際大事，希希替這一年選出「創」這個代表字，感慨說著：「2021是受疫情影響的第二年，但大家逐漸開創自己的不同面向，或是開發新的領域，跳脫原有的舒適圈，算是一種強迫轉型嗎？但我覺得找出突破點是好的，創這個字也滿體現於2021年的我，的確也做了很多以前沒試過的！」雖然剛面臨小轉型，希希並不急於讓自己的作品變得多產，期望能在之中成為某一方面的指標，但無論如何她都會帶著一如往常的冒險家精神，在新的一年嘗試不同的可能，和粉絲們一起迎接2022年！更多專訪內容請見1月號JKF雜誌！此外，追蹤JKF的官方Twitter（＠jkftaipei）收看更多女優、美女新訊吧！（編輯：楊穎軒）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位男神妳選誰？

單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位男神妳選誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀