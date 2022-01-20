能買≠養得起！豪宅隱形費用超高　稅金快比上班族年薪高

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相對於一般消費者在購買建案時，最為關心的一點，那就是建商所提供的裝潢、家具如何，但豪宅客反而不喜歡這些建商附設的裝潢家具。台灣房屋信義安和特許加盟店經理林韻瑜說，豪宅客群大多會有自己信任的裝潢團隊，對於裝潢的構想更是喜歡自己來，大至室內建築風格、小至每塊浴室磁磚，都會有自己喜愛的品牌或樣貌，對於建商提供的裝潢根本看不上眼！因此很多豪宅客會要求建商直接毛胚屋交屋，之後再自己花大把錢慢慢裝潢，改成自己喜歡的樣貌才住得舒服愜意。
在花大把銀子裝潢後，豪宅客通常也會請來驗屋公司檢驗後，才會放心交屋。鴻宇健康驗屋創辦人林泰宇分享，豪宅客群比較特別的是，會相當在意豪宅的小細節，小至廁所的地磚等建材，都會特別要求驗證是否是他們所要求的廠牌。「雖然豪宅要價不斐，但還是有不少不肖廠商會動手腳，通常會建議客戶還是一定要驗完屋在交屋。」他就曾看過位於淡水某豪宅社區，由於廁所洩水坡度不足，全社區住戶的廁所都會漏水，因此建商在他們驗屋檢驗後，只好整批社區160戶的浴室全打掉重做。
帝寶稅金年繳逾70萬 快比上班族年薪高
除了裝潢之外，豪宅最重要的持有成本就是稅金。第一建經研究中心副理張菱育表示，建物持有稅部分，會視自用或非自用比例，每年5月要繳交房屋稅1.2至3.6％不等，而台北市房地總價超過8000萬元的高級住宅，房屋稅的房屋評定現值，會另外根據路段率加價計算。以111年台北市住宅公告土地現值最高的「帝寶」為例，公告土地現值為每平方公尺138萬元，自住使用每年仍要繳交約70多萬元的「豪宅稅」，等於是一般上班族大約一年的收入；土地持有稅則是課徵地價稅，視土地類型，每年11月繳交地價稅0.2至5.5％。
當然一年繳一次的稅金對豪宅客來說算小咖，但每月一次的管理費就真的驚人了！張菱育指出，管理費算是豪宅隱形成本中最大的支出，以全台管理費最貴的豪宅「文華苑」為例，因為引進文華東方酒店務業管理，提供24小時「客房服務」，每月每坪的管理費高達500元，以單戶房屋坪數約270坪計算，也就是單戶每年光是管理費就至少要150萬元以上，比起一般中高階上班族年薪還高；若購入豪宅有申請貸款，目前豪宅貸款成數僅4成、最低利率為1.72％，因此還會有額外的貸款利息成本。
所以說，擁有豪宅或許中一次樂透就買得起，但真的要能「住得久」，口袋深度絕對要夠，否則就得運氣好到底，不只中一次樂透才行，要不然恐怕過幾年被現實的費用打醒自己的豪宅夢了！