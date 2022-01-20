北迪化南中街？Top 8年貨大街出爐 辦年貨必買「這個」
還剩不到兩周就是農曆春節，民眾開始迫不及待著手置辦年貨，各地年貨大街也陸續登場，集結乾貨零嘴、年菜、糕點粿類、年節拜拜用品等，讓民眾一次購足過年必備用品。過年前走一趟年貨大街，更是充滿過節氣氛，面對琳瑯滿目的年貨，想好要買什麼了嗎？《Social Lab社群實驗室》分析近1年來年貨相關話題網路聲量表現，發現網友最愛討論糖果類及堅果類，是兩大熱門必Buy年貨。而最受網友熱議的年貨大街，無疑是最知名的台北「迪化街」，南部則是高雄的「三鳳中街」。
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-20 07:00:00
《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內的「辦年貨」相關話題網路聲量表現，網友們在討論辦年貨必買的乾貨零嘴時，「糖果類」最常被提及，相關討論多達6526則。由於過年有「吃甜甜過好年」的傳統習俗，因此家家戶戶都會在春節時在桌上擺放「糖果盤」，客人來訪時也能吃個甜頭。
日前有網友分享「過年家裡一定有，春節年貨大街必買零食」貼文，引來網友留言熱烈討論：「我覺得三色軟糖好吃，每年過年必吃」、「我媽過年前都會買五六包的龜苓膏軟糖囤在家」。
討論熱度緊追在後的則是「堅果類」，近1年相關討論則數多達6344則，許多網友都表示，過年期間還是會習慣買些瓜子、開心果，很適合親朋好友到訪時，一起配茶聊天吃、當作招待，就有網友分享：「從小到大只要過年，瓜子一定是家裡必備的食物」、「堅果類的食物，真的都是過年必備」。另外，「肉乾類」因為吃起來很涮嘴，也是過年必買熱門年貨，網路聲量位居第3名，網友也大推「過年必吃肉乾，配沙發電視」，是過年追劇、打發娛樂休閒時間不可或缺的重要角色。
除了到量販賣場大採買，有些民眾更青睞傳統的年貨大街，從網友熱議的程度來看，位於台北的「迪化街」及高雄的「三鳳中街」人氣最高，也如坊間所說「北迪化，南中街」，兩者都是民眾最常討論的年貨大街地點。台北「迪化街」是許多北部人採買年貨必訪之處，高雄的「三鳳中街」則有網友大讚「滿滿年味」、「三鳳中街年貨豐富，超好逛」，可見三鳳中街也是辦年貨必去的好地方。
此外，南門中繼市場也不失為北部辦年貨的好去處之一，有民眾提到「南門中繼市場逛起來很舒服，還有很多年貨」，明亮寬敞的環境規劃，加上豐富的熟食選項，南門市場獲得不少好逛又好買的正面評價。有許多「外省菜」選擇也是一大特點，讓網友直呼「南門市場果然是外省菜的天堂」。