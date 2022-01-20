日本馬毛島將興建軍事基地　居民反應兩極

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本身反對馬毛島軍事基地化的八板17日至21日聽取相關團體的意見，之後將公布結果。17日聽取經濟團體等約40組人士的意見，當天上午聽取贊成基地整備的市民團體的意見，下午聽取反對立場的市民團體意見。
針對馬毛島基地化一事，「西之表市與馬毛島之未來創造推進協議會」屬贊成派，該會事務局長杉為昭說：「中種子町、南種子町將興建自衛隊相關設施，為何西之表市什麼都沒建，期待西之表市興建官舍。」
杉表示，政府決定在馬毛島建自衛隊基地，西之表市應該善加利用，在振興地方、發展、國防等各層面與政府攜手合作。
「反對馬毛島建美軍設施的市民及團體聯絡會」會長三宅公人則表示，希望西之表市長努力不要同意讓馬毛島變成基地，不要等著環評的準備文件做好，而是要積極與防衛省（國防部）聯繫。
三宅說：「這不僅是馬毛島要興建美軍的訓練設施而已，而是背後聽到戰爭的跫音漸漸傳來，不希望馬毛島成為突破口。」
日本共同社報導，馬毛島一直被視為日本設立自衛隊和駐日美軍航艦艦載機進行FCLP移轉候選地，美日兩國政府已正式決定將這座島列為整備地。但因決策不透明，所以引起部分西之表市市民反彈，認為民意遭漠視。
2011年美日外交國防「2加2會談」召開時，馬毛島被當成日本自衛隊基地建設及美軍FCLP轉移的候選地。2021年底，日本內閣會議通過2022年度預算案中編列3183億日圓（約新台幣780億元）做為「馬毛島基地」主體工程費等。1月7日美日「2加2會談」後公布的共同文件顯示，美方對此表示歡迎。
但是，鹿兒島縣知事鹽田康一表示，縣方多次詢問政府預算案的決定過程，未獲明確的答覆。
防衛省強調，將根據環評結果著手進行主體工程。防衛省去年11月實施混凝土臨時生產廠建廠的競標，今年還動工修建馬毛島內的道路和港口，雖然防衛省表示這是為了維持良好狀態並保存國有地，並非計畫興建基地，但有居民認為防衛省是想造成既成事實，讓居民放棄反對興建基地。
當然也有贊成在馬毛島興建基地的人士，這些人期待獲得國家補助，振興經濟。防衛省地方協力局長岡真臣表示，從西南地區的防衛及日美同盟的威懾力來看，馬毛島的建設相當重要。（編輯：韋樞）1110119