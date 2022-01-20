NOW早報／Keanna遭爆「婚內一夜情ØZI」！謝和弦火大嗆聲

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謝和弦對於前妻Keanna被爆出婚內一夜情ØZI一事，表示：「現在一切終於真相大白，兩年多前妳根本預謀好，大義滅親檢舉我抽大麻，要讓我的人生徹底毀掉，趁我躁鬱症失控的時候，妳化身正宮被害者代表，踩著我的屍體往上攀爬，收割我這輩子所有努力。」
謝和弦怒反擊：「當我還被關在精神病院，妳跑去跟金曲新人打砲，還有臉告我侵害配偶權。」他最後也提到，也因為Keanna的指控，讓他成為女性公敵，還好時間還了他清白，「被戴完綠帽的心得感想，男生真的需要保護自己。」
今日天氣／東北季風持續影響！全台天氣陰涼濕冷
中央氣象局今（20）日表示，西半部還是處於天氣上的空擋，相對穩定，只有山區有零星短暫陣雨；大台北、東半部受東北季風持續影響容易下雨，尤其是基隆北海岸、山區及宜花東沿岸，而東北部有短時較大雨勢發生的機會，降雨的時間長，外出務必記得帶雨具；氣溫方面，全天較為陰涼，北部、宜花15-20度、中部15-22度、南部、台東17-23度。
亞東護理師、兒子皆染Omicron！新北板橋、士林都有足跡
新北市亞東醫院護理師日前確診（案17967），昨日中央流行疫情指揮中心指出，此護理師未滿10歲的孩子也確定染疫，新北市衛生局指出，個案沒有就學，由家人照顧，與母親案17967相關接觸者與足跡相同，將持續配合母親職場疫調釐清感染源。
新北市衛生局疫調提到，亞東醫院護理師10日去過板橋大遠百的海底撈板橋店、遠東百貨板橋中山店，13日去過全家板橋麗寶店、國立臺灣科學教育館、北市兒童新樂園、板橋麗寶百貨廣場、板橋中山路一段的愛烤愛對囉板橋店、中山路一段NET板橋三店。
此外，亞東醫院護理師的5歲兒子，則是16日遭匡列接觸者隔離，PCR陰性，18日隔離中出現發燒症狀，進行採檢，PCR陽性、CT值20，收治專責病房隔離治療。
小商人曬「結婚證書」打臉 青青公開身分證反擊
網紅青青年僅21歲就已經買房買車、還擔任咖啡店的品牌執行長，不過近來卻被另一位網路名人「小商人」爆料，其實背後根本有金主，還透露青青去年就已經跟其中一位金主結婚，還曬出青青的結婚證書，讓青青不得不再次反擊。
「小商人」在臉書曬出多張青青及邱男在IG限時動態宣傳投資合股的截圖，以及疑似青青與邱姓男子的結婚證書，「小商人」表示：「好了啦，邱太太。一開始我都在暗示知道你們在做吸金詐騙，還有直播詐騙，不想講破，故意拼湊。」也直言，青青會出來拋頭露面，就是在做吸金詐騙，好吸引更多受害者投錢，「講包養是你還沒成為邱太太之前，真的不要玩文字遊戲，會自曝其短。」
而青青在被爆料已婚後，於IG曬出身分證反擊，提到：「我真心覺得秀出別人的個資不太好，但我們從被抹黑包養到現在，我沒有讓粉絲失望過。說真的，有沒有結婚是我的自由，但還是看一下吧！實在不想把身分證貼成這樣，為了避免說我用舊的，我承諾明天再去換一張最新的，再給大家看看第二次。
全聯標價底下躲「隱密玄機」！網得知全臉綠：不懂虧超多
連鎖超市全聯福利中心是許多家庭執杓者的好幫手，但凡家庭用品、烹煮食材皆能於此輕鬆購入，可有網友發現全聯貨架上的商品標價竟藏有玄機，若不懂得辨識可能因此買到錯誤價格，小虧一筆。
原PO於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》中發文，說明近期購買了特價濕紙巾，可結帳時卻發現電腦中的價錢與架上標價不符，原PO便拍下架上標價跟店員確認，店員看完便說明價格誤差的原因是檔期已結束，故電腦以原價計算。原PO也向店員詢問活動檔期的標示方法，可以看到下圖價格左邊有一行小小的「F1203」，該標示的意思就是檔期會在12月3日結束，以後消費者購買前也可自行檢視，以免購買到比較貴的價格。
眾人見此文皆恍然大悟，也有網友表示自己遇到一模一樣的狀況「謝謝妳的告知，價格還是有差別的」、「原來那個是日期哦？我今天才知道耶」、「誰會知道F1203是什麼意思...」、「好神秘的寫法，這種我通常沒辦法記住，聯想不起來」、「像我從來沒有看發票的習慣，啊不就買回家了？」、「我前幾天也發生這種事，回家看發票才發現買貴了，又跑一趟全聯，店員確定標籤跟刷出來的金額有誤，直接退差價給我了」、「我上禮拜去也是這樣！」。
據NOWnews記者確認，全聯對此表示部分門市商品會因促銷有價格變動，但偶有門市漏換價卡狀況發生，當下會向消費者致歉說明，對於造成消費者困擾的部分會再改進。至於網友框出的紅框是不是全聯檔期的標示方法，官方不願正面回應。
「一接就掛」來電暴增？專家揭黑暗目的：接起來後患無窮
台灣人平均每2人就有1人安裝Whoscall辨識陌生來電，擋掉詐騙推銷電話，被封為「國民APP」。而Whoscall在（19）日發布2021年度報告，數據顯示平均每位用戶去年共辨識128通陌生來電，其中僅65%是日常重要通話，而推銷電話及詐騙電話合計佔了將近4成。其中「股票推銷」種類成長率漲幅高達10倍之多，「一接就掛」來電辨識量也增逾2成，難怪民眾現在對於沒看過的來電號碼總有疑慮，甚至有人一概不接陌生來電。而Whoscall也揭露接起來就秒掛斷的背後目的，下次看到「一接就掛」來電，別再好奇想要接接看。
根據Whoscall的2021年度報告指出，去年平均幫每位用戶查詢辨識128.3通陌生電話，其中83.5通是日常中的必要電話，另有40.4通推銷電話，以及4.4通詐騙電話，若依比例換算，等於其中有31%來電都是陌生推銷，近4%是不安好心的詐騙來電。
而現代人慣用LINE、WhatsApp傳送訊息，打開簡訊只剩滿滿的取貨通知跟推銷詐騙訊息。根據Whoscall統計，全年平均648.3封陌生簡訊中，只有300.3封約一半是重要簡訊，而餘下330.5封是推銷簡訊、17.5封詐騙簡訊。
而有網友討論最近「一接就掛」的來電變超多，但這接起來就掛斷的來電究竟有何用意？Whoscall回覆《NOWnews今日新聞》詢問，「一接就掛」來電通常被判斷由機器撥出，目的在於確認這支號碼是否有人使用，確認活躍度後，後續很可能進入行銷或是詐騙電話的名單中，後患無窮。針對這種「一接就掛」的電話，Whoscall除了搜集用戶回報資料以外，也能透過AI判斷短時間大量發話的異常行為，加入進階版自動封鎖騷擾電話清單中，讓電話連響都不會響。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。